Er war Hauptthema beim EU-Gipfel, beim G7-Treffen in Bayern und nun beim Nato-Gipfel in Madrid: Russlands Angriff auf die Ukraine dominiert die internationale Spitzenpolitik. Zum Abschluss des Nato-Treffens in Spanien hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Russland als Bedrohung für Europa und die Nato beschrieben.