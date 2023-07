Für die Ukraine illustrierte der Mittwoch schmerzhaft, wie wenig die Konsultationen im Nato-Ukraine-Rat am Ende wert sind. Zwar kann das Gremium jederzeit zusammengetrommelt werden, entscheiden aber kann die Runde so gut wie nichts. Von harschen Attacken wie vor dem Nato-Gipfel aber nahm Präsident Selenskyj am Mittwoch trotzdem Abstand, stattdessen lobte er in den sozialen Netzwerken, die Runde in Brüssel sei sehr konstruktiv gewesen. Für seine verbalen Ausfälle vor dem Gipfel war Selenskyj vor allem von den USA hinter den Kulissen gerügt worden, das Weiße Haus war wenig amüsiert, dass Selenskyj die Allianz indirekt als feige bezeichnet hatte.