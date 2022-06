Die vergangenen Tage waren für die Mächtigen der Welt quasi eine Dauerschleife der Gipfeltreffen: Vergangenen Donnerstag und Freitag kamen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, ab Sonntag lud Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die G7-Runde nach Schloss Elmau in Bayern. Von dort aus ging es direkt weiter zum Nato-Gipfel nach Madrid, der an diesem Donnerstag endet.