Union nach Neuaufstellung der SPD ...verdammt ich brauch dich, ich will dich nicht verlier'n

Als die Union noch groß und stark war, wäre ihre Antwort an einen abwanderungswilligen Koalitionspartner gewesen: Reisende soll man nicht aufhalten. Sich Bedingungen von der SPD diktieren lassen? Unvorstellbar für eine 40-Prozent-Union. Man hätte die Sozialdemokraten freundlich, aber bestimmt wissen lassen, dass man in diesem Fall doch lieber das Bündnis auflöse. Eine Minderheitsregierung? Niemals - erst recht keine Angst vor Neuwahlen.

Wäre, hätte. Die Realität sieht anders aus.

Im Dezember 2019 haben die Unionsparteien, insbesondere die CDU, weder das Personal noch - bei Werten unterhalb der 30-Prozent-Marke - das Wählerpotenzial, um die (noch viel schwächere) SPD mit ihrem designierten neuen Vorsitzendenduo Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans so selbstbewusst in die Schranken zu weisen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zwar mit dem Parteitag in Leipzig als Vorsitzende stabilisiert, automatische Kanzlerkandidatin der Union wäre sie allerdings genauso wenig, wie sich irgendeiner der immer wieder genannten Herren aufdrängt. Das gilt nach seinem Auftritt in Leipzig auch für Friedrich Merz.

Das erklärt, warum die Union nach der überraschenden Personalentscheidung bei den Sozialdemokraten vom Wochenende so defensiv agiert. Natürlich geht es auch darum, den Wählern zu vermitteln, dass CDU und CSU in erster Linie staatstragende Parteien sind, für die der Fortbestand einer Regierung stets oberste Priorität hat. Aber zur Wahrheit gehört auch: Wer stark ist, könnte das fürs erste ignorieren.

Die Unionsparteien sind in Wahrheit so schwach, dass manchem Strategen inzwischen dämmert, wie groß das Risiko bei baldigen Neuwahlen wäre: Das Kanzleramt ist in Gefahr.

Nach dem knappen Sieg gegen Gerhard Schröder 2005 war aus Angela Merkels Sicht bei den folgenden Bundestagswahlen eigentlich immer klar: Wenn die Union stärkste Kraft bleibt, ist sie auch wieder Kanzlerin. Mögliche Bündnisse gegen die Union waren entweder arithmetisch ausgeschlossen oder politisch undenkbar.

Platz eins ist für die Union längst nicht mehr sicher

Seitdem die Grünen der Union allerdings in den Umfragen auf den Fersen sind und sie zeitweise sogar überflügelt haben, ist schon die Prämisse gefährdet: Dass CDU und CSU bei baldigen Neuwahlen stärkste Kraft werden, wäre nicht sicher. Und selbst wenn die Grünen hinter der Union landeten, erschiene ein rot-rot-grünes Bündnis rechnerisch und politisch möglich. Grün-Rot-Rot müsste das Linksbündnis dann allerdings korrekterweise heißen, denn dass die Partei von Annalena Baerbock und Robert Habeck bei Neuwahlen vor der SPD landete, ist anzunehmen.

Dass bei den Grünen derzeit kaum jemand von diesem linken Bündnis reden möchte, sollte die Union nicht in Sicherheit wiegen: Juniorpartner bei den Schwarzen oder selbst den Kanzler oder die Kanzlerin stellen - sollten die Grünen vor dieser Wahl stehen, wäre letztere Option selbstverständlich verlockend.

Alleine deshalb klammern sich CDU und CSU so sehr an die GroKo. Zudem haben sie in der Union - vor allem einige mächtige Ministerpräsidenten - ein großes Interesse daran, beispielsweise die Klimabeschlüsse und den Kohleausstieg wie mit der SPD vereinbart umzusetzen.

Und: Andere Optionen gibt es nach Lage der Dinge gar nicht, falls die Koalition zerbricht. Auch wenn mancher in der Union schon wieder öffentlich die Vorzüge einer CDU/CSU-geführten Minderheitsregierung beschreibt - an der Haltung von Kanzlerin Merkel zu diesem Thema hat sich nichts geändert. Wenn überhaupt, wäre Merkel dazu allerhöchstens für eine kurze Übergangszeit bereit.

Merkel könnte guten Gewissens sagen: Das war's dann

Die Kanzlerin wollte zum Abschluss ihrer politischen Karriere noch mal eine Legislatur mit der SPD regieren, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 war ihr großes Ziel. Leichtfertig wird Merkel deshalb diese Koalition nicht aufgeben - aber für den Fall des Regierungsbruchs könnte sie guten Gewissens sagen: Das war's dann auch für mich. Und alleine wegen der Ratspräsidentschaft wären rasche Neuwahlen wohl auch ihr Kalkül, damit Deutschland sich mit einer neu gewählten Regierung den europäischen Hut aufsetzen kann.

Die Option eines erneuten Jamaika-Versuchs gibt es natürlich auch noch, allein die 2017 abspenstige FDP trommelt mit der Einsicht, damals einen Riesenfehler gemacht zu haben, regelmäßig dafür. Bestimmt würden die Grünen sich einem Gespräch mit Union und Liberalen nicht verschließen - um dann freundlich abzusagen. Sich angesichts aktueller Umfragewerte einer Regierung als kleinster Partner auf Basis ihres mickrigen Wahlergebnissen von 8,9 Prozent anzuschließen, käme einer politischen Selbstverzwergung gleich.

Und wenn die GroKo trotz des designierten SPD-Vorsitzendenduos fortbesteht? Darauf hoffen fast alle in der Union.

