Neuer Lockdown Tagt die nächste Bund-Länder-Runde noch vor Ostern?

Nur wenige Tage nach der letzten Schalte werden nicht nur Rufe nach einem scharfen Lockdown lauter – sondern auch nach einem neuen Corona-Gipfel. Bundeskanzlerin Merkel will sich am Abend in der ARD äußern.