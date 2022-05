Neues CDU-Grundsatzprogramm Klima, Diversität – und das C

Das neue Grundsatzprogramm der CDU soll erst 2024 vorliegen – aber die Arbeiten am neuen Fundament der Partei haben begonnen. Zuerst fertig ist der Entwurf der Präambel, die am Montag vorgestellt werden soll und dem SPIEGEL vorliegt.

Der Historiker und Christdemokrat Rödder hatte in einer Analyse zur Unionspleite bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst eine Debatte angestoßen, das C im Namen zu streichen und damit für heftige Debatten gesorgt – doch davon ist in der vorliegenden Präambel keine Rede mehr.

+++ Wahl in Nordrhein-Westfalen +++: Merz hält CDU wieder für »Nummer eins in Deutschland«

Nach der Landtagswahl: Was Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein bedeutet

Die Präambel scheint abzubilden, wie sich Parteichef Friedrich Merz nach dem Desaster bei der Bundestagswahl die Modernisierung der CDU vorstellt: Klimawandel und Umweltzerstörung werden als Bedrohung für »unser Leben und unsere Vorstellungen« genannt, aber auch die Sorge um Wohlstand und Sicherheit.

Die neue CDU will so modern sein, dass manches in dem Papier schon beinahe wie bei den Grünen klingt – beispielsweise, wenn es heißt: Das Versprechen nach Teilhabe und Aufstieg in Deutschland »geht allerdings noch nicht für alle Menschen in Erfüllung, da sie aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, wegen ihres Glaubens oder ihres Alters oder anderer Merkmale benachteiligt werden«.