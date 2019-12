heute beschäftigen wir uns mit 20 Jahren Putin'scher Außenpolitik und ihren Folgen, die sich in diesen Tagen in einer erneuten Flüchtlingskrise in Syrien zeigt. Außerdem warnen wir vor Ärger im Flugverkehr über Silvester und stellen das neue SPIEGEL-Titelthema vor: eine Vorschau auf die 2020er-Jahre.

Wie Putin die Welt verändert

Nun ist sie offiziell im Einsatz: die russische Wunderwaffe "Avangard", die angeblich erste atomwaffentaugliche Hyperschall-Rakete der Welt. Sie soll 27-fache Schallgeschwindigkeit fliegen können, das Ziel soll noch im Flug geändert werden können. Die Rakete hatte Wladimir Putin im März 2018 angekündigt - dass sie ausgerechnet jetzt in den Dienst gestellt wird, ist womöglich kein Zufall: Am 1. Januar jährt sich Putins Amtsantritt als russischer Präsident. Seither bestimmt er Russlands Außenpolitik und er hat seine Rolle in der Welt verändert; in den vergangenen Jahren hat er seinen Ehrgeiz sogar zunehmend auf Russlands Außenwirkung gerichtet. Im neuen SPIEGEL analysiert Russland-Korrespondent Christian Esch, was 20 Jahre Putin'sche Außenpolitik bewirkt haben.

REUTERS Wladimir Putin in den Jahren 2000 und 2004 (re.)

Am Anfang stand eine gefühlte Kränkung durch den Westen, nun "scheint er auf der Weltkarte ständig neue Flecken zu suchen, wo er die russische Fahne hissen kann. Er lässt seine Soldaten in Syrien kämpfen. Russische Söldner sind oder waren im Sudan und in Libyen, in Mosambik und in Zentralafrika im Einsatz. Russlands Geheimdienste haben ihre Spuren im US-Wahlkampf hinterlassen." Dadurch habe Russland zwar an Einfluss und Selbstbewusstsein gewonnen, so Esch. Doch auch wenn es so aussehe, als wolle Putin an das sowjetische Imperium anknüpfen, so sei Russland in Wahrheit weder willens noch fähig, die nötigen Ressourcen aufzubringen. Sein Einsatz ist niedrig. "Moskau verhält sich wie ein Casinospieler, der kleine Spielmarken auf möglichst viele Felder setzt." Eines muss man Putin lassen: Er hat damit relativ viel Wirkung erzeugt.

Die neue Flüchtlingskrise in Syrien

Mehr als 200.000 Zivilisten sind laut Uno mittlerweile auf der Flucht vor dem Winterkrieg in der syrischen Provinz Idlib. Das von Russland unterstützte Assad-Regime will die Dschihadisten in der letzten Rebellenhochburg vernichten. Aber für die Zivilisten ist die Offensive verheerend: Die Flüchtlingslager sind heillos überfüllt. Es regnet. Es ist kalt. Die Menschen wollen raus aus Syrien. Doch der Fluchtweg ist verbaut. Die Türkei hat die Grenze mit einer Mauer abgeriegelt. Lesen Sie hier die Analyse meiner Kollegen Dominik Peters und Maximilian Popp.

AFP Flüchtlinge aus Idlib in einem Lager nahe der türkischen Grenze

Was bringen die neuen 20er-Jahre?

Prognosen sind immer riskant, aber sie haben dennoch eine wichtige Funktion: Sie helfen dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten und sich Möglichkeiten und Gefahren bewusst zu machen. In der neuen SPIEGEL-Titelgeschichte über "Die neuen 20er" stellen meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort die Frage, was das anbrechende Jahrzehnt den Deutschen bringen wird. Es geht für Deutschland um "die Grundlagen des Wohlstands, seinen Platz in der Welt, womöglich um die Widerstandsfähigkeit seiner Demokratie.

AFP Gute Wünsche für das erste Jahr im neuen Jahrzehnt

Kann Deutschland noch Schritt halten mit dem irren Tempo an Innovation, das die USA und China vorlegen werden? Kann es mithalten mit deren wachsender ökonomischer Dominanz? Wie geht Deutschland damit um, dass es immer älter wird, zugleich aber das Althergebrachte immer kürzer Bestand hat?" Im Gespräch mit Experten arbeiten sie in elf Themenfeldern die großen Zukunftsfragen auf und holen Ideen und Empfehlungen ein. Eine gute Vorbereitung auf ein Jahrzehnt, in dem sich die Welt einmal mehr rasend schnell verändern wird - und in dem die Demografie die Strukturen des Sozialstaats durchschüttelt.

Vorsicht: Flugbegleiter-Streik über Silvester

Wer in den kommenden Tagen mit der Lufthansa-Tochter Germanwings fliegen möchte, muss mit Problemen rechnen. Betroffen sind rund 30 Flugzeuge, die für die Marke Eurowings unterwegs sind. Drei Tage lang wollen deren Flugbegleiter die Arbeit niederlegen - ab der Nacht von Sonntag auf Montag bis einschließlich Neujahr. Hinter dem Streik steht die Kabinengewerkschaft UFO. Was Passagiere dazu wissen müssen, erfahren Sie hier.

Story des Tages

Die Hühnerfabriken im US-Bundesstaat Mississippi funktionieren nur, weil illegal Eingewanderte dort am Fließband stehen - nun ließ Donald Trump dort in einer der größten Razzien rund 680 Menschen verhaften. Die SPIEGEL-Auslandsreporterin Katrin Kuntz traf einige von ihnen, die nun auf ihre Abschiebung warten, aber sie sprach auch mit dem Einsatzleiter. In ihrer Reportage beschreibt sie die Strategie hinter Trumps Migrationspolitik: Es geht vor allem darum, mit aufsehenerregenden Aktionen die Wähler zu befriedigen und die Zahl der Abschiebungen hochzuhalten. Es werden zunehmend auch Menschen abgeschoben, die seit mehr als zehn Jahren im Land sind - die Firmen, die von ihnen profitieren, werden dagegen kaum belangt. Sie finden den Text hier .

Gewinner des Tages...

AFP

...sind all die weitgehend unbekannten Menschen, die im Jahr 2019 zu Gesichtern des Protests wurden. Zwar zeichneten sich die meisten Demonstrationen von Hongkong bis Sudan, von Chile bis zum Libanon dadurch aus, dass sie keine Anführer hatten - und doch wurden einige Demonstranten zu Ikonen des Aufstands. Anna-Sophie Schneider und Maria Stöhr blicken anhand von Pressefotos auf die Proteste und die Protagonisten zurück, die dieses Jahr prägten - und sich für so unterschiedliche Forderungen einsetzten wie: Demokratie, Gerechtigkeit oder Klimaschutz.

