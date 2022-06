Die Lage am Morgen Stimmen zur Bahn: »Das ist doch mega!« – »Nichts als Effekthascherei«

»Das Letzte, was wir brauchen, ist eine Lagerbildung in der Welt«: Moskau und Peking dürfen nicht gleichgesetzt werden, sagt Martin Brudermüller. Er verteidigt die Investitionen seines Konzerns in Xinjiang – und erklärt, warum BASF trotz Menschenrechtsverletzungen in der Region bleiben will