Der AfD-Mann und die Hakenkreuz-Flagge

Heute finden in Brandenburg und Sachsen die Abschlussveranstaltungen zum Landtagswahlkampf statt, die Berliner Parteiprominenz ist kollektiv auf den Beinen. Vizekanzler und SPD-Chef-Aspirant Olaf Scholz kommt nach Oranienburg, FDP-Chef Christian Lindner nach Potsdam, der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, nach Falkensee, Grünen-Boss Robert Habeck nach Leipzig, dorthin fährt am späten Nachmittag auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Der Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg, Andreas Kalbitz, redet in Königs Wusterhausen. Kalbitz stammt aus München. Er war bei der Jungen Union, bei der CSU und zwölf Jahre lang Soldat. Er hat also den Eid aufs Grundgesetz geschworen, was er gerne erzählt. Andere Dinge aus seiner Vergangenheit erzählt er nur, wenn Journalisten ihn damit konfrontieren. Zum Beispiel mit seinem Besuch in einem Lager der Heimattreuen Deutschen Jugend, die später verboten wurde. Er war Mitglied im rechtsextremen Witikobund und schrieb Texte für dessen Magazin.

Meine Kollegen Ann-Katrin Müller und Maik Baumgärtner sind nun auf einen weiteren Vorfall gestoßen: Im Jahr 2007 nahm Kalbitz an einem Aufmarsch in Athen teil, organisiert von einem Bündnis um die neonazistische Partei Goldene Morgenröte. In einem Bericht der deutschen Botschaft wird Kalbitz als Teil einer Gruppe "aus 14 deutschen Neonazis" erwähnt. Verfasst hatte das Dokument die Verbindungsbeamtin des Bundeskriminalamts.

Die Polizei war auf die Gruppe aufmerksam geworden, weil die Männer auf dem Balkon ihres Hotels eine Hakenkreuzflagge aufhängten. Unbekannte, vermutlich Autonome, warfen in der Nacht daraufhin Molotowcocktails in den Hoteleingang.

Zu der Gruppe zählten NPD-Funktionäre, rechtsextreme Söldner und ein Mann, der später verdächtigt wurde, einen zweiten Nationalsozialistischen Untergrund aufbauen zu wollen. Die NPD steht neben anderen rechtsextremen Organisationen auf der "Unvereinbarkeitsliste" der AfD.

Andreas Kalbitz hat seine Teilnahme an dem Nazi-Marsch gegenüber dem SPIEGEL zugegeben, mit dem Hinweis: "In der nachträglichen Bewertung dieser Veranstaltung war diese nicht dazu angetan, mein weiteres Interesse oder Zustimmung zu wecken, weder in der politischen Zielsetzung noch in der Zusammensetzung der Teilnehmer." Er betont zudem, dass es "verschiedene deutsche und andere internationale Besucher dieser Veranstaltung" gegeben habe, "neben der benannten 'Reisegruppe', wie auch in meinem Fall". Zu dem "Brandanschlag und Vorgängen darum herum" könne er nichts sagen, da er nicht zugegen gewesen sei. Er sei niemals NPD-Mitglied gewesen und stehe "unverrückbar auf dem Boden des Grundgesetzes, auch in der konsequenten Distanzierung zu rechtsextremistischen Bestrebungen".

Es fällt auf, dass Kalbitz sich nur dann distanziert, wenn ihm Vorfälle wie dieser vorgehalten werden. Eine glaubwürdige und "konsequente Distanzierung" sieht anders aus. Die Parteiführung der AfD hat die ständigen Enthüllungen um Kalbitz bislang schweigend zur Kenntnis genommen. Sie macht sich unglaubwürdig, wenn sie jetzt nicht Stellung bezieht.

Darum geht es: Kalbitz und der rechtsextreme Aufmarsch.

Rollersalat

In Kiel geht heute die #greenscooterchallenge zu Ende, es war eine 30-tägige E-Roller-Tour durch Deutschland, an der auch zwei Schauspieler teilgenommen haben. Man will sich heute dafür preisen, die Reise CO2-neutral bestritten zu haben.

Es gibt zwei unterschiedliche Rezeptionen dieses neuen Phänomens. Die Wahrnehmung als störender Gehwegmüll oder die Wahrnehmung als cooles Fortbewegungsmittel für Touristen und Metropolenhipster.

Ich bin erst einmal damit gefahren und muss sagen: Ja, es hat Spaß gemacht. Umweltfreundlicher als ein Auto, das weiß man, sind die elektrischen Zweiräder auch. Das Problem ist nur, dass die Fahrt auf dem Roller nur selten die Fahrt mit dem Auto ersetzt.

Mein Kollege Gerald Traufetter weiß aus Studien, zum Beispiel aus Frankreich: Jeder Zweite nutzt den E-Roller nur, um nicht zu Fuß gehen zu müssen. 30 Prozent hätten sonst den Bus oder die Bahn genommen. Lediglich knapp zehn Prozent haben zugunsten des Zweirads auf das Auto verzichtet. Wenn es so läuft, machen E-Roller nicht die Luft sauber, sondern die Menschen dick.

Die ökologische Denkfabrik Agora Verkehrswende schlägt in einer neuen Studie Verbesserungen vor: So könnte ein gemeinsames Ticket für Bus und Bahn und den E-Roller eine attraktive Alternative zum Auto sein.

Ich nehme trotzdem lieber das Fahrrad. Wie bewegt sich eigentlich Greta Thunberg in New York?

Roller unter Strom: Die neuen Richtlinien für E-Scooter.

Johnsons Schachzug

Ich kann nicht verhehlen: Die Bauernschläue des neuen britischen Premiers Boris Johnson imponiert mir. Der Trick, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, sich das Placet der Queen zu holen und dann ganz in Ruhe den harten Brexit vorzubereiten, ist höchst verwerflich, aber clever.

Natürlich tritt Johnson damit die Demokratie mit den Füßen, natürlich entzieht er sich dem üblichen politischen Prozess, nämlich dem Streit und dem Diskurs. Natürlich kennt man ein solches Gebaren nur von Autokraten. Andererseits wäre Johnson auf allen anderen Wegen in Sackgassen oder Zwickmühlen geraten, um am Ende festzustellen, dass es keinen Meter voranging.

Boris Johnson provoziert maximal. Am Ende kann es durchaus sein, dass er maximal verliert. Diese Schrittfolge konnte man gerade in Italien bestaunen, Matteo Salvini pöbelt jetzt in der Opposition.

Wo Boris Johnson geprägt wurde - das Eliteinternat Eton.

Die Story des Tages: Bolsonaro macht krank

Seit in Brasilien der umstrittene Präsident an der Macht ist, leiden mehr Brasilianer an Panikattacken und Depressionen. Das behauptet im SPIEGEL-Gespräch der brasilianische Psychiater Fernando Tenorio.

Gewinner des Tages...

... ist Uli Hoeneß, 67, der im November nicht mehr zur Wiederwahl für das Präsidentenamt des FC Bayern zur Verfügung steht und auch den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegen will. Hoeneß hat den FCB zum fast lückenlosen Gewinner der Bundesliga gemacht, er ist gleichsam die Quelle hinter dem Wort "Rekordmeister", nicht nur deshalb ist er der Gewinner dieses Tages. Er dürfte auch der einzige Präsident sein, der nach dem Absitzen einer Gefängnisstrafe wegen einer nicht gerade unerheblichen Straftat völlig unbeschadet wieder auf seinen alten Posten zurückkehrte. Chapeau!

