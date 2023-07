Die Lage am Morgen

Noch haben sich die Putschisten um General Abdourahamane Tiani nicht eindeutig dazu geäußert, ob sie künftig mit Russland zusammenarbeiten wollen. Doch klar ist, Moskau hat in der ehemaligen französischen Kolonie und in einigen Nachbarstaaten der Sahelzone über die Wagner-Gruppe schon lange die Finger im Spiel. Es wird versucht, eine allgemeine antiwestliche und speziell antifranzösische Stimmung dazu zu nutzen, den eigenen Einfluss in der Region auszubauen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich über den Angriff auf die Botschaft seines Landes entsetzt und kündigte eine »sofortige und unerbittliche« Reaktion an, sollte es zu Angriffen auf französische Staatsbürger und Einrichtungen in dem westafrikanischen Land kommen.

Eine klare Drohung in Richtung der Putschisten kommt auch aus Afrika: Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) stellte ihnen am Sonntag ein Ultimatum. Die aufständischen Militärs sollten die Macht an den festgesetzten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum zurückgeben und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen. Wenn diesen Forderungen »nicht innerhalb einer Woche entsprochen« werde, werde die Ecowas »alle notwendigen Maßnahmen ergreifen«, hieß es in der Erklärung. »Diese Maßnahmen könnten auch den Einsatz von Gewalt einschließen.«

