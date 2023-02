Die Lage am Morgen Muss die Republik eine Rechtsaußen-Stiftung finanzieren?

»Was war dein eindrücklichster Moment in diesem Jahr Krieg?« – diese Frage habe ich ihnen gestellt. Ihre Arbeit und ihre Courage sind bewundernswert. Heute schreibt Moskau-Büroleiterin Christina Hebel über eine besondere Begegnung während einer Pro-Putin-Demonstration:

Wenn ich an den bevorstehenden Auftritt von Putin heute im Luschniki-Stadion denke, erinnere ich mich an die Begegnung mit Alexandra im letzten Jahr. Damals, am 30. September, ließ Putin hier in Moskau eine Jubelfeier mit Tausenden auf dem Roten Platz und den angrenzenden Straßen veranstalten. Es war der Tag, an dem er die Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine verkündete.

Ich stand mit einer Kollegin in einer Menge von Russland-Fahnen schwenkenden Menschen. Wie sich herausstellte, waren es Mitarbeiter staatlicher Behörden und Unternehmen. Viele machten ausgiebig Selfies oder ließen sich in Gruppen fotografieren. Von Alexandra sollte ich später erfahren, warum.

Kaum einer der Menschen wollte so richtig mit mir als westlicher Korrespondentin sprechen. Viele winkten ab oder antworten sehr einsilbig auf Fragen, was sie von Annexion und Krieg hielten. Patriotische Musik dröhnte aus den Lautsprechern.

Langsam dämmerte es, alle warteten, dass Putin endlich sprechen würde. Auch ich wurde ungeduldig, bis mir plötzlich eine Frau ihr Handy unter die Nase hielt. Darauf stand auf Deutsch per Google übersetzt: »Wir sind dagegen. Aber wir haben Angst, nein zu sagen. Hier sind viele nicht freiwillig.«

Das war Alexandra, die Frau Mitte 40, die in Wirklichkeit anders heißt. Aus Sicherheitsgründen ändere ich ihren Namen.

Alexandra also hörte, dass ich mit meiner Kollegin Deutsch gesprochen hatte. Sie arbeitet für einen staatlichen Energiekonzern, musste mit ihren Kollegen zu der Veranstaltung gehen, wie sie erzählte: »Wir müssen belegen, dass wir hier sind, Fotos an unseren Abteilungsleiter schicken, sonst müssen wir mit Entlassung rechnen.«

Kündigen könne sie nicht so einfach, sie müsse ihre zwei Kinder allein versorgen, den Kredit für ihre Wohnung abbezahlen. »Ich schäme mich, nicht alle hier sind Aggressoren.«

Noch heute habe ich mit Alexandra Kontakt. »All diese Lügen, wir leben auf unterschiedlichen Planeten«, schreibt sie mir zur gestrigen Rede Putins an die Nation. Alexandra hat Glück, sie muss heute nicht ins Stadion, sie hat Urlaub.

