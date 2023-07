Die Lage am Morgen

Was will die AfD? Eine »geordnete Auflösung« der Europäischen Union – so zumindest steht es im Leitantrag. Ein DEXIT? Kommt laut Umfragen nicht mal bei AfD-Anhängern gut an. Nun ist von einem Versehen die Rede, man bevorzuge die Neugründung einer europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Und das Europaparlament wollen viele AfD-Leute am liebsten abschaffen.

Gleichzeitig gibt es großes Gedränge um die Plätze für die Europaliste zur Wahl im kommenden Jahr. Also rein ins Parlament, um die europäische Demokratie von innen heraus zu bekämpfen. Hat Tradition in diesen Kreisen.

Meine Kollegin Ann-Katrin Müller wird heute weiter aus Magdeburg berichten, ich empfehle Ihnen an dieser Stelle schon einmal ihren SPIEGEL-Leitartikel. »Wer meint, in Magdeburg träfen sich verirrte Konservative, die nur ab und an über die Stränge schlügen, aber einen bürgerlichen Kern hätten, macht sich selbst etwas vor«, schreibt Ann-Katrin.

Abschied von der Brandmauer?

Wie sollen demokratische Parteien mit der AfD umgehen? Ich war in der vergangenen Woche im Epizentrum der Debatte, im Freistaat Thüringen. Hier kommt die rechtsextreme Höcke-AfD in Umfragen als stärkste Kraft auf über 30 Prozent, hier wurde jüngst der erste AfD-Landrat gewählt.

Im Landtag haben der Kollege Timo Lehmann und ich CDU-Landes- und Fraktionschef Mario Voigt getroffen. Und wir bemerkten schnell: Voigt ist genervt von der Brandmauer-Diskussion. Mit dem Begriff könne »ein normaler Bürger nichts anfangen«, sagt der 46-Jährige im SPIEGEL-Interview: »Wir alle in der CDU-Führung reden Klartext im Umgang mit der AfD, da wackelt keiner.«