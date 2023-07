Die Lage am Morgen

Es reicht, die anderen machen zu lassen, in diesem Falle: die politische Konkurrenz. Es genügt, quasi aus der Hängematte heraus dabei zuzuschauen, wie die anderen bei ambitionierten Projekten wie der Energiewende straucheln. Wie sie untereinander streiten, wie sie über einen selbst reden, also über die AfD, und wie sie sich beim Reden über die AfD um Kopf und Kragen reden. Und je konsequenter man da liegt, nichts sagt, nicht denkt, sich nicht bewegt, desto größer wird die eigene Partei in den Umfragen. So war das zuletzt.

Heute und für den Rest des Wochenendes müssen die Herren und Damen der AfD mal kurz raus aus ihrer Hängematte. Müssen sogar irgendwas sagen, vielleicht gar beschließen. Heute beginnt nämlich ihr dreitägiger Bundesparteitag in Magdeburg, bei dem die rund 600 Delegierten vor allem die Europawahl vorbereiten wollen. Ein bisschen blöd, klar, aber Parteien sind nun mal dazu verpflichtet, sich gelegentlich zu treffen und etwas zu beschließen.

So wird man eine Partei besichtigen können, die selbst nicht weiß, was sie genau will. In der Präambel des Leitantrags für den Parteitag hieß es zum Beispiel noch im Juni, die AfD strebe »die geordnete Auflösung der EU an«. Verfasst wurde dieser Text von der Bundesprogrammkommission, der auch die beiden Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla angehören.

Dieselbe Kommission forderte dann allerdings in einem Änderungsvorschlag, die von ihr formulierte zentrale Passage wieder zu kippen. Also keine Forderung nach »geordneter Auflösung der EU mehr«. Begründung für die empfohlene Änderung: »Redaktionelles Versehen bei der Präambelerstellung.« Dahinter mögen große politische Differenzen stecken, es zeugt aber vor allem von strammer Unprofessionalität.

Doch solange die Fehler und Versäumnisse der anderen präsenter sind als die eigenen Unzulänglichkeiten, könnte das Wachstum der organisierten Rechtspopulisten durchaus weitergehen. Und nach diesem Parteitagswochenende darf die AfD dann ja auch wieder zurück in die Hängematte.

Apokarlypse und Diplomatie

Gute Nachrichten für Italien!

Karl Lauterbach hat seinen Toskana-Urlaub offenkundig beendet. Jedenfalls ist für heute 13 Uhr eine Pressekonferenz in seinem Berliner Gesundheitsministerium angekündigt, an der er persönlich teilnehmen soll. An der Seite des Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Beier, will der Minister eine gemeinsame Initiative beim Hitzeschutz vorstellen.