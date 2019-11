Aufbruchstimmung, endlich mal wieder, hatte sich die SPD von ihrem Vorsitzendencasting erhofft. Die Basis sollte möglichst viel mitreden, ihre Wunschspitze küren. Doch unterm Strich war das ganze Prozedere dann vor allem sehr langatmig. Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles am 2. Juni sind fast fünf Monate vergangen, jetzt endlich schleppen sich die Sozialdemokraten ins Ziel.

Am Abend wird das Ergebnis der Stichwahl verkündet: Werden künftig Olaf Scholz, Finanzminister und Vizekanzler, und die Brandenburger Parlamentarierin Klara Geywitz die Partei führen? Oder die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans? Die Antwort darauf entscheidet nicht nur über den Kurs der SPD. Womöglich hängt auch das Schicksal der Großen Koalition daran.

Michele Tantussi / EPA-EFE/REX SPD-Bewerber Scholz, Geywitz, Walter-Borjans, Esken

Spannend werden also auch die nächsten Tage und der Parteitag am kommenden Wochenende, der das neue Spitzenduo noch offiziell ins Amt wählen muss. Die Sorge in der SPD vor einer Spaltung der Partei ist groß, die Union wiederum hofft darauf, das schwarz-rote Bündnis fortsetzen zu können. Oder gibt es statt Aufbruch nur den Bruch?

Meine Kollegen Christian Teevs, Christoph Hickmann und Veit Medick werden das Ergebnis des Mitgliedervotums analysieren und kommentieren.

Linke Touren bei den Rechten

Odd Andersen / AFP AfD-Chef Gauland

Es läuft erschreckend gut für die AfD, nimmt man die jüngsten Wahlergebnisse als Maßstab. Weit über 20 Prozent in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, in allen drei Ländern zweitstärkste Kraft. Beste Voraussetzungen für einen ruhigen Parteitag. Aber so funktioniert das bei der AfD nicht.

Wenn sich die Rechtspopulisten an diesem Wochenende in Braunschweig treffen, dann ist einmal mehr mit Turbulenzen zu rechnen. Vorstandswahlen stehen an, und gleich eine ganze Reihe mehr oder weniger radikaler Köpfe fühlt sich berufen, die AfD künftig anzuführen. Da wären unter anderem:

Tino Chrupalla, 44, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, der jüngst im Bundestag der Kanzlerin vorwarf, sie habe einst bei der FDJ gelernt, "wie man ein Volk mit Propaganda und Agitation in Schach hält".

Gottfried Curio, 59, Bundestagsabgeordneter aus Berlin, der im Internet von AfD-Anhängern für seine Scharfmacherreden gefeiert wird. Vollverschleierte Musliminnen nannte er einen "schwarzen Sack, ein Sack, der spricht". Masseneinwanderung ist für ihn "Messereinwanderung".

Wolfgang Gedeon, 72, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, gegen den wegen antisemitischer Schriften noch immer ein Parteiausschlussverfahren läuft (!). In seiner Bewerbungsschrift fordert er einen "Schlussstrich" unter die deutsche Vergangenheitsbewältigung.

Sie alle wollen Alexander Gauland, 78, beerben, der sich gern von der Parteispitze zurückziehen würde. Die hatte er ohnehin nur widerwillig übernommen, jetzt würde Gauland lieber nur noch Ehrenvorsitzender sein. Aber er hat schon erkennen lassen: Wenn der Machtkampf um seine Nachfolge in Braunschweig eskaliert, stünde er womöglich noch einmal bereit.

Aber Gauland selbst geht angeschlagen in den Parteitag. Denn nach SPIEGEL-Informationen gibt es eine neue Parteispendenaffäre in der AfD. Und anders als bei den bisherigen Skandalen ist nun auch der heutige Parteivorsitzende betroffen, er soll von den dubiosen Praktiken gewusst haben. Es geht um auffällig gestückelte Zuwendungen, mögliche Strohmann-Spenden und eine schwarze Kasse für den Wahlkampf - alles aus den Anfangsjahren, als die AfD noch die Anti-Euro-Partei war. Sollte die Bundestagverwaltung Verstöße gegen das Parteiengesetz feststellen, drohen der AfD einmal mehr hohe Strafzahlungen.

Jenseits der Wahlergebnisse läuft es also doch nicht so gut für die Rechtsaußentruppe. Der Parteitag wird das sicher eindrucksvoll belegen. Meine Kollegen Ann-Katrin Müller und Severin Weiland berichten.

Terror in London

Ben Stansall/ AFP Polizeispezialkräfte in London im Einsatz

Wieder wird die London Bridge zum Tatort: Etwas mehr als zwei Jahre, nachdem Terroristen hier mit einem Transporter gezielt Passanten überfuhren, hat ein 28-jähriger Mann am Freitag auf der Brücke Menschen mit einem Messer angegriffen. Zwei starben, drei wurden verletzt, die Polizei erschoss den Attentäter. Der Mann war als Extremist bekannt und saß wegen terroristischer Aktivitäten bereits sechs Jahre in Haft - im Dezember 2018 wurde er vorzeitig entlassen.

Wenig später wird auch aus Den Haag eine Messerattacke in einer Einkaufsstraße gemeldet, die Hintergründe sind noch unbekannt. So oder so, die Angst vor dem Terror ist zurück in Europas Städten, genau zum Beginn der Weihnachtszeit. So rational und abgebrüht viele von uns Anschlägen inzwischen auch begegnen mögen, ganz lässt sich diese Angst, oder in milderer Form, die Sorge nicht verdrängen. Wem ist nicht schon mal der Gedanke gekommen: Es könnte überall, hier und jetzt passieren.

Gerade weil die Angst das schleichende Gift ist, das die Terroristen streuen wollen, müssen wir immer wieder von Neuem lernen damit umzugehen. Ja, es wird wieder Anschläge geben, aber sollen wir deswegen nicht mehr Weihnachtsmärkte, Konzerte, Fußballspiele besuchen? Aus Angst, dort könnte der nächste Terrorist zuschlagen? Dann hätten die gewonnen, die unsere freiheitliche Gesellschaft verachten.



Verlierer des Tages...

Bertrand Guay / AFP Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Präsident Macron

...ist die Nato. Das kann ja ein schönes Fest werden, wenn die Allianz nächste Woche ihren 70. Geburtstag feiert. Donald Trump hält die Nato für überholt, Emmanuel Macron diagnostiziert ihren Hirntod, woraufhin Recep Tayyip Erdogan dem französischen Präsidenten rät: "Lassen Sie erstmal Ihren Hirntod überprüfen." In Paris bestellen sie anschließend den türkischen Botschafter ein. Da kommt Partystimmung auf.

