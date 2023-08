Die Lage am Morgen

Wiederholt sich das Spiel jetzt? Söder wird wissen, dass der nächste Kanzlerkandidat der Union (eine Kandidatin ist nicht in Aussicht), beweisen muss, dass er die AfD kleinhalten kann. Das wird insbesondere in Ostdeutschland wichtig werden, dort stehen nächstes Jahr drei Landtagswahlen an.

Zu erwarten ist, dass die AfD bei diesen Wahlen erfolgreich sein wird. Der dann amtierende CDU-Chef, also wahrscheinlich Friedrich Merz, wird dann in Erklärungsnöte geraten. Nöte, die ein CSU-Chef so nicht haben wird, weil die CSU in Ostdeutschland gar nicht vertreten ist.

In einem solchen, durchaus realistischen Szenario könnte dann der unbeschädigte CSU-Chef, also Söder, den beschädigten CDU-Chef, also Merz, herausfordern und die Kanzlerkandidatur der Union für sich reklamieren.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Söder jetzt vorgeschlagen hat, den Unionskanzlerkandidaten nicht wie vorgesehen im nächsten Sommer zu bestimmen, sondern erst im Herbst. Nach den Landtagswahlen. Dass Söder zurzeit behauptet, viel lieber in Bayern bleiben zu wollen, soll ihm glauben, wer mag.

Vertraute von Sahra Wagenknecht zieht sich zurück

Amira Mohamed Ali führt seit 2019 gemeinsam mit Dietmar Bartsch die Bundestagsfraktion der Linken. Jetzt will sich die Vertraute von Sahra Wagenknecht zurückziehen. Den Ausschlag habe die Distanzierung der Parteispitze von Wagenknecht Anfang Juni gegeben, schrieb die 43-Jährige in einer Erklärung. Sie fügte an, es falle ihr zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen. Unter anderem fehle es ihr »an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik«.