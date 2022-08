Die Lage am Morgen Afghanistan – Jahrestag des Scheiterns

An diesem Montag werden in Brandenburg neue Laborergebnisse erwartet. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke will sich bei Lebus in Märkisch-Oderland über die Lage informieren, dort, wo Helfer zuletzt im Dauereinsatz Kadaver aus dem Wasser zogen.

Immer klarer wird das Kommunikationsversagen zwischen der polnischen und der deutschen Regierung. Seit Ende Juli wussten Behörden in Polen offenbar, dass in der Oder massenweise Fische sterben, Regierungschef Mateusz Morawiecki will davon vor ein paar Tagen erfahren haben. Die deutsche Seite hatte bis dahin nur Berichte besorgter Angler erhalten.

Wohl gemerkt: Es geht hier um zwei benachbarte Staaten der Europäischen Union, da sind solche Verzögerungen bei der Meldung schwerwiegender Vorfälle, gelinde gesagt, erstaunlich. Wer an welcher Stelle lieber geschwiegen hat und wie das künftig verhindert werden kann, sollten sich Deutschland, Polen und auch die EU genau ansehen. Am Sonntag hat Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke die Probleme in der Informationskette bei einem Treffen in Stettin mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa und dem polnischen Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk besprochen. Man gelobt Besserung, konkrete Ergebnisse aber brachte das Krisentreffen vorerst nicht.

Inzwischen sind auch die Menschen an der Ostsee in Sorge. Bislang gibt es offenbar keine auffälligen Wasserproben im deutschen Teil des Stettiner Haffs, wo die Oder in die Ostsee mündet. Auch tote Fische wurden hier bisher nicht entdeckt. Lemke schloss aber nicht aus, dass die Behörden notfalls eine Badewarnung etwa im Bereich der Ferieninsel Usedom aussprechen könnten.

Schlesinger vor der sofortigen Abberufung?

Am Montagnachmittag um 16 Uhr kommt in Berlin der Rundfunkrat des RBB zusammen. Es geht, natürlich, um die Causa Patricia Schlesinger. Auf der Tagesordnung steht die sofortige Auflösung des Vertrages mit der 61-Jährigen. »Der Rundfunkrat des RBB beruft Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB ab«, heißt es im Beschlussvorschlag, der dem SPIEGEL vorliegt. »Die Abberufung ist durch Gründe in der Person der Frau Schlesinger bedingt, die eine außerordentliche Kündigung des Dienstvertrags durch den RBB rechtfertigen würden.«