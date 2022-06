Die Lage am Morgen Der lange Arm Putins

Im Durchschnitt kamen demnach in der dritten Maiwoche nur noch 59 Prozent der Fernzüge pünktlich in den Bahnhöfen an. Nach der SPIEGEL-Analyse sind es an manchen Stellen sogar deutlich weniger. In Mannheim etwa ist mehr als jeder zweite Zug unpünktlich.

Und das alles hat mit Baustellen zu tun, weshalb der Minister nun einen Plan hat, die Baustellen rasch zu beseitigen. Wie der aussieht, können Sie in der neuen SPIEGEL-Titelgeschichte lesen, die digital ab heute Mittag zu lesen ist.

Wir haben uns darin auch ausführlich mit dem 9 Euro-Ticket beschäftigt, und der Frage, warum es ausgerechnet jetzt kommen muss.

Verliererin des Tages…

... ist die Ministerpräsidentenkonferenz. In den vergangenen Jahren der deutschen Politik stand sie im Zentrum.

Hier wurden die ersten Maßnahmen gegen Corona heiß diskutiert und beschlossen (Schulen zu, Schulen auf?), hier rangelten Team Vorsicht und Team Freiheit um den richtigen Pfad in der Coronabekämpfung (nächtliche Ausgangssperren), hier entstand manch prägende Wortschöpfung, wie das »schlumpfige Herumgrinsen« mit dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einst Olaf Scholz, damals Finanzminister, bedachte.

Die MPK wurde zu einem Medienereignis, auch bei uns. War sie doch auch die Nussschale für politische Macht- und Ränkespiele. Zugleich entwickelte sie allein in ihrer Bedeutung eine historische Relevanz.