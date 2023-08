Die Lage am Morgen

In Wahrheit ist die AfD, die einst von einigen schrulligen Professoren als Anti-Europa-Partei gegründet wurde, inzwischen zu einem Sammelbecken rechtsradikaler und zum Teil rechtsextremer Ideen geworden. Man muss nur richtig hinschauen – und zuhören, was bei der AfD so geredet wird. Im neuen SPIEGEL dokumentiert meine Kollegin Ann-Katrin Müller in einem Report, dass die AfD immer offener zeigt, wie demokratiefeindlich sie ist.

Wie sollen die anderen Parteien mit dieser AfD nun umgehen? Als Reaktion auf den Umfrageerfolg der AfD rufen führende Vertreterinnen und Vertreter der Ampelparteien das Regierungsbündnis zu einer offensiveren Kommunikation der eigenen Politik auf. »Wir müssen stärker als bisher herausstellen, dass unsere Politik den Menschen konkret hilft«, sagt SPD-Chefin Saskia Esken dem SPIEGEL. Im Heizungsstreit sei das nicht gelungen. »Wohngeld, Kinderzuschlag, Gas- und Strompreisbremse: All das drang kaum durch im Lärm der Empörung«, beklagt Esken und verweist auf das thüringische Sonneberg, wo erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde. »44 Prozent der Menschen in Sonneberg haben von der Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro profitiert. Offenbar hat ihnen niemand gesagt, wer dafür gesorgt hat«, sagt Esken mit Blick auf die SPD.

Grünenchefin Ricarda Lang mahnt mehr Geschlossenheit in der Ampel an. »Wir müssen als gesamte Regierung mehr Sicherheit ausstrahlen, uns aufs Wesentliche konzentrieren, an Lösungen arbeiten und entsprechend handeln«, sagt sie im SPIEGEL. Lang fordert, Sorgen vor Armut und Wohlstandsverlust ernst zu nehmen. »Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Wirtschaft zu stabilisieren und soziale Themen in den Fokus zu nehmen«, sagt sie.

Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, fordert: »Wir müssen mehr über die realen Probleme der Menschen reden – und sie lösen.« Einen Hebel sieht Kuhle in der Wirtschafts- und Finanzpolitik: »Steuerentlastungen und Investitionserleichterungen sind ein Ansatz. Damit kriegt man die AfD nicht unter fünf Prozent, aber vielleicht ja unter 15«, sagt er im SPIEGEL.

Die Ampel und die AfD: Die Suche nach dem Gegengift

Verliererin des Tages…

…ist die AfD-Politikerin Marie-Thérèse Kaiser.

Bei der Bundesversammlung der AfD zu den Europawahlen treten einige obskure Gestalten auf, um es vorsichtig zu sagen. Gelegentlich wirken die Vorstellungsreden der Kandidaten wie makabre Comedy. Zu den Lebensläufen diverser Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahlen gibt es zudem einige Nachfragen. Auch bei Marie-Thérèse Kaiser.

Kaiser ist 26 Jahre alt und gibt in ihrem Lebenslauf an, 21 Jahre Berufserfahrung zu haben. Ihre Antwort, auf die Frage, wie das sein könne: »Das ist korrekt. Ich habe mit vier Jahren das Modeln angefangen.« Na, dann passt das ja.