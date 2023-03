Die Lage am Morgen Wer hat an der Uhr gedreht?

Es ging diese Woche an dieser Stelle schon mal darum, wie oft ich in den letzten Jahren schiefgelegen, wie viel ich nicht kommen gesehen habe. Das ist der eine Grund, warum ich hier keine Prognose abgeben möchte (obwohl das streng genommen meine Aufgabe wäre). Der andere Grund ist, dass ich mir vor knapp eineinhalb Jahrzehnten geschworen habe, mich vor politischen Ereignissen, insbesondere an Wochenenden, nie festzulegen.

Damals war noch Kurt Beck SPD-Vorsitzender. (Die Älteren unter Ihnen erinnern sich, das war der Mann, der vergleichsweise viel Haar im Gesicht trug, aber einmal zu einem Arbeitslosen sagte, er möge sich waschen und rasieren, dann werde er schon einen Job finden.) Es lief schon länger nicht überragend für Beck (noch mal schlechter als gerade für Friedrich Merz), allmählich rückte die Bundestagswahl 2009 näher, und es stellte sich die Frage, ob Beck überhaupt noch ein akzeptabler Kanzlerkandidat sein könne (natürlich nicht).

Zu dieser Zeit, ein Jahr vor der Wahl, stand eine Klausur der SPD-Spitze am Schwielowsee an, und viele Menschen fragten sich, was dort wohl passieren würde. Ich lebte damals in Frankfurt und fragte mich das auch. Ich weiß noch genau, dass ich damals den Hessischen Rundfunk einschaltete und ein Radiokollege mir (und allen anderen Hörerinnen und Hörern) in einem etwas genervten Ton erklärte, dass ja derzeit vor jedem SPD-Treffen spekuliert und gefragt werde, ob denn jetzt eigentlich ein Kanzlerkandidat gekürt würde. Aber, so erinnere ich die letzten Worte dieses Beitrags, das werde auch an diesem Wochenende nicht passieren. Überhaupt werde rein gar nichts passieren.

Okay, Kurt Beck schmiss dann hin, Frank-Walter Steinmeier wurde Kanzlerkandidat, und durch die SPD lief das größte Beben seit Günter Guillaume. Ich habe in den Jahren danach immer mal wieder an den Kollegen gedacht und mich gefragt, ob ihm wohl manchmal noch dieser Beitrag durch den Kopf geht.

Von mir jedenfalls werden Sie nichts dazu lesen, wie wohl dieser Koalitionsausschuss endet.

Panzer und andere Fragen

Ich habe diese Woche viele Mails von Leserinnen und Lesern bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bekomme Hinweise, werde gelobt, verbessert, selten beschimpft, und all das tut gut, weil man ja nicht immer sicher ist, dass da draußen überhaupt jemand liest, was man so verfasst. Manchmal schreiben mir auch Leser, die mir vor einiger Zeit schon geschrieben haben, vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten. So war das auch diese Woche.

Der Leser, den ich meine, war zu Beginn des Jahres noch an der deutschen Haltung zu Panzerlieferungen in die Ukraine verzweifelt, an der Zögerlichkeit, an der Zeit, die aus seiner Sicht verloren ging, während die Ukraine um ihr Überleben kämpfte. Er regte damals an, dass ich doch mehrere Sozialdemokraten, die damals besonders skeptisch waren, mal etwas eingehender befragen, sie mit der Realität in der Ukraine konfrontieren sollte.