… sind wir Deutschen. Vielleicht sind Sie gerade in den Ferien oder Sie haben sie gerade hinter sich oder sind kurz davor zu verreisen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich begebe mich auf Reisen ins Ausland immer sofort in den diplomatischen Dienst. Ich habe zwar inzwischen den Eindruck, dass die Deutschen im Ausland insgesamt beliebter sind als sie es früher einmal waren, aber die allgegenwärtige Skepsis ist mir noch in lebhafter Erinnerung.

In den Ferien ist es auch nicht so schwierig, einen ordentlichen Eindruck zu hinterlassen. Man setzt ein freundliches Gesicht auf, bemüht sich in der Kulturtechnik des Bitte- und Danke-Sagens, es sieht ja keiner, wie es tief in einem drin aussieht – und wie es bei einem zu Hause aussieht, sieht auch niemand.

Nun stehe ich aber vor dem Trümmerhaufen meiner (und vielleicht auch Ihrer) Bemühungen. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir durchschaut sind, dass sich also herumspricht, wie es bei uns zu Hause aussieht. Meine Kollegin Katrin Elger stellt in ihrem herrlichen Artikel »Hier seht ihr eine Uhr, die Kuckuck, Kuckuck macht« den Bremer Influencer Ahmet Eroğlu vor, der im Hauptberuf Wohnungen in Deutschland entrümpelt, dabei filmt, was ihm auffällt, die Filme ins Netz stellt und darin anhand der Fundsachen vor allem Türkinnen und Türken, aber auch sonst allen Interessierten auf dieser Welt erklärt, wie wir Deutschen so sind. Dass in den Wohnungen von jungen Leute fast alles von Ikea ist, zum Beispiel. Und es bei uns diese seltsamen Uhren mit dem herausspringenden Vögelchen gibt. Dass viele von uns im Überfluss leben und sich neue Fernseher kaufen, wenn es der alte auch noch tut.

Wir hinterlassen auf den Videos offenbar keinen allzu schlimmen Eindruck, aber dass unser Land kalt ist und man hier einsam werden kann, wenn man die Sprache nicht spricht, dass ist jetzt aufgeflogen.