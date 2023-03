Die Lage am Morgen

Nun wiederholt sich das Spiel auf kleinerer Bühne. Diesmal ist es Franziska Giffey, die die SPD in Berlin in eine Koalition mit der CDU führen will. Auf der heutigen Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin wird es noch mal kräftigen Widerstand geben. Giffey selbst hat auf eine Teilnahme in weiser Voraussicht verzichtet. Sie wäre wohl kollektiv ausgepfiffen worden.

Zunächst hatte man im Kreise der Berliner Jusos mit einer Eintrittskampagne geliebäugelt. Alle, die gegen ein Bündnis von CDU und SPD sind, sollten flugs in die SPD eintreten, um bei einem Mitgliedervotum gegen einen Koalitionsvertrag stimmen zu können. Aber dafür waren die Fristen zu knapp. Viele rechnen damit, dass die bisherige Mitgliedschaft vergleichsweise konservativ ist und die Groko absegnen wird.

Allzu sicher darf sich die bislang regierende Bürgermeisterin Giffey allerdings nicht sein. Einige Berliner SPD-Kreise planen Beschlüsse, in denen das Bündnis abgelehnt werden soll. Widerstand kommt jedenfalls nicht nur aus den Reihen der Jusos.

Hier beschreibt Kollege Stefan Kuzmany (nicht ganz ernst gemeint), was mit der Groko droht: Berliner Neustart

Die Wut der Auschwitz-Überlebenden

Ein Text hat mich gestern besonders berührt. Das Porträt von Eva Umlauf, die als Kleinkind Auschwitz überlebte. Lange konnte sie über ihre Vergangenheit nicht reden, nun tritt sie vor Schulklassen und vor Fernsehkameras auf, trifft Minister und Historikerinnen. Sie erzählt von ihrer Mutter, die mit ihr zusammen in Auschwitz war, und von ihrer Schwester, die dort geboren wurde.