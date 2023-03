Die Lage am Morgen Die sehr, sehr, sehr gute Regierung

… ist König Charles III. Heute Mittag wird er gemeinsam mit seiner Frau Camilla zum Staatsbesuch in Berlin landen. Um 15 Uhr werden die beiden mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt. Am Abend gibt es ein Staatsbankett mit 130 Gästen im Schloss Bellevue.

Das in Königsfragen meist gut unterrichtete Fachmagazin »Bild« wusste bereits zu berichten, dass Charles »genaue Vorstellungen zu seiner Unterkunft« im Hotel Adlon habe (»wohl die Royal Suite«) und er »bestimmt im Kingsize-Bett« schlafe. Beides erscheint in diesem Falle standesgemäß. Ob ihm zum Essen auch »Königsberger Klopse« und »König Pilsener« serviert werden, konnte offenkundig noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Kaiserwetter war leider nicht angekündigt. Hoffentlich verzichtet die Berliner Bevölkerung wenigstens am heutigen Tag auf Majestätsbeleidigungen.