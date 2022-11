Die Lage am Morgen Was müssen Fachkräfte tun, um der CDU zu gefallen?

Mein SPIEGEL-Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt konnte vorab in das 23 Seiten lange Eckpunktepapier der Ampel schauen. Eine zentrale Neuerung sei die »Chancenkarte«, so Wolf, die auf einem Punktesystem basiert. Mit ihr sollen Einwanderer »mit gutem Potenzial« schon zur Jobsuche nach Deutschland kommen dürfen, ohne Arbeitsvertrag.

Die Reform geschieht aus blanker Not. Denn, so das Ampel-Papier: »Deutschland benötigt branchenübergreifend dringend Fachkräfte.« Mindestens 400.000 Leute, schätzt Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit.

Widerstand von der Opposition ist dennoch zu erwarten. Zwar will auch die Union gute Ausländer, also die qualifizierten, fleißigen, gerne ins Land holen. Schwaben mit dunklem Teint, quasi. Aber: »Keine Zuwanderung ohne Job«, wie der CSU-Mann Michael Frieser sagt. Da könnte ja jeder kommen (beziehungsweise da sollte lieber keiner kommen). Und warum will die Koalition die Neuen so schnell zu Deutschen machen?, fragt man sich in der Union. Warum hängen die Ausländer so an ihrem alten Pass, wenn die deutsche Staatsbürgerschaft doch die allerbeste auf der ganzen Welt ist, übertroffen höchstens noch von der bayerischen?

Wollen wir hoffen, dass die High Potentials erst nach ihrem Umzug nach Stuttgart oder Düsseldorf deutsche Medien verfolgen. Die Warnungen der CDU, Deutschland müsse »auch seine eigenen Interessen vertreten« und der deutsche Pass werde »verramscht«, dürften die Chancen der Chancenkarte stark senken.

Liberale 2022 vs. Liberale 2021: Die doppelte FDP-Bürgerschaft

Zwei Konferenzen über Unsicherheit

Zwei große politische Konferenzen stehen heute an. In München geht es um die innere Sicherheit, in Berlin um die äußere: Im Süden tagt die Herbstkonferenz der Innenministerinnen und Innenminister, in der Bundeshauptstadt die Berliner Sicherheitskonferenz.

Letztere sei eher ein Branchentreff, hat mir unser Redaktionsmilitarist Konstantin von Hammerstein erklärt: im Publikum viel Militär und Rüstungsindustrie, die Verteidigungsattachés der Botschaften, Sicherheitspolitiker der Fraktionen. Auch hochrangige Nato-Leute oder Minister seien schon zu dem Berliner Treffen angereist, insofern sei der geplante Auftritt der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nicht ungewöhnlich, so Konstantin. Die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen schon.