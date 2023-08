Die Lage am Morgen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) galt bisher als zu unsichtbar. Der Aufbau einer Aura wurde ihm eher nicht zugetraut. In diesen Tagen mehren sich die Anzeichen, dass er daran etwas ändern will. Am Freitag hatte er einen vollgepackten Terminkalender im Hessischen, tags davor absolvierte er in einem Park in Erfurt einen Bürgerdialog, heute wird er den Berliner Mauerweglauf besuchen, der an die Opfer der innerdeutschen Grenze erinnert.

Dabei produziert er eifrig Fernsehbilder. Hier und da springt auch inhaltlich etwas heraus. In Thüringen hat er einer Zusammenarbeit mit der AfD in jeglicher Form eine Absage erteilt. In Hessen äußerte er sich zum Fachkräftezuwanderungsgesetz, es schaffe eine Perspektive für legale Einwanderung.

Überall versprühte Olaf Scholz gute Laune. Dies lässt sich so oder so interpretieren: Dass er allen Anlass dazu hat. Oder dass er versucht, über den schlechten Zustand seiner Regierung hinwegzulächeln.

Grünenpolitikerin über Kürzungen der Ampel: »Ich halte den Sparkurs grundsätzlich für falsch«

Gesetzesvorhaben zur Cannabis-Legalisierung polarisiert

Bei der traditionellen Hanfparade in Berlin demonstrieren heute wieder Unterstützerinnen und Unterstützer der Cannabis-Legalisierung. Sie werden auch am Gesundheitsministerium und dem Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung vorbeiziehen.