Die Lage am Morgen

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute geht es um die Kärrnerarbeit bei den Ampel-Sondierungen, die Formulierung einer »Entscheidungsgrundlage« und die Frage, welcher Politiker den Ton setzt. In Österreich will der neue Kanzler nicht vom alten lassen. Und in Berlin wird der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan gewürdigt.