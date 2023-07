Die Lage am Morgen

Der russische Angriffskrieg hat das militärische Denken in Europa revolutioniert und dem transatlantischen Bündnis unerwartet neues Leben eingehaucht. Das Wort Bedrohung ist mit der russischen Invasion über Nacht sehr real geworden, ja, auch für Deutschland.

»Die Bundeswehr muss gerade wieder etwas lernen, was man in Litauen schon lange kennt: verteidigungsbereit zu sein, jederzeit. Selbst ohne Munition«, schreiben meine Kollegin Carolin Katschak und mein Kollege Christoph Hickmann in einer Reportage aus Litauen. Sie haben eine Gruppe litauischer Paramilitärs besucht und die Soldaten der Bundeswehr, die dort eine multinationale Battlegroup anführt und womöglich bald eine komplette deutsche Brigade stellt, was für ein Litauen ein großes Zeichen der Solidarität wäre.

Um Solidarität – vor allem mit der Ukraine – wird es auch beim Nato-Gipfel gehen. Und um die Frage, ob das Bündnis ein Mitglied mehr bekommt. Bislang blockieren die Türkei und Ungarn den Beitritt Schwedens, das ähnlich wie Finnland so schnell wie möglich der Nato beitreten möchte. Aus türkischer Regierungssicht geht Stockholm nicht hart genug gegen »Terroristen« vor, womit vor allem PKK-Mitglieder gemeint sind.

Bislang scheint die Türkei nicht bereit zu sein, von ihrer ablehnenden Haltung abrücken zu wollen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will dennoch versuchen, kurz vor dem Gipfel einen Durchbruch zu erreichen. Für Montag organisiert er ein Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Ein positives Ergebnis sei »absolut möglich«, sagt Stoltenberg.

Es ist wieder die Zeit, in der Politikerinnen und Politiker viel unter freiem Himmel zu sehen sind, gerne ohne Kostüm oder Krawatte, den obersten Hemdknopf locker geöffnet, der Wind weht durch die Frisur, egal, es ist ja ein Sommerinterview.

Ich gestehe, ich bin ein Fan dieses Formats. Nicht, weil inhaltlich Spannendes zu erwarten wäre. Eher, weil die Politiker sich in dem etwas lockeren Setting gerne auch lockerer verhalten – und damit eine eher seltene Seite von sich präsentieren.

Bei Frank-Walter Steinmeier allerdings habe ich da wenig Hoffnung. Der Bundespräsident wirkt zwar bodenständig und menschennah, wenn er zu derartigen Anlässen spricht, zugleich ist er Profi und Stratege, der sich kein falsches Wort entlocken lässt.

Aber es hängt ja auch immer von der richtigen Moderation ab.

