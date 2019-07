es war ein Satz für die Ewigkeit: "Wir schaffen das." Gesagt hat ihn Angela Merkel am 31. August 2015, es war im Saal der Berliner Bundespressekonferenz bei ihrem traditionellen Sommerauftritt. Der Satz steht seither wie kein anderer für die Flüchtlingspolitik der Regierungschefin, er wird in keiner Biografie fehlen, ihre gesamte Kanzlerschaft prägen. Weil er aber auch zur Hassformel ihrer Gegner geworden ist, mag Merkel die drei Worte heute nur noch ungern wiederholen.

Gibt es an diesem Freitag wieder einen "Wir schaffen das"-Moment?

Zum 14. Mal stellt sich die Bundeskanzlerin im Sommersolo (das auch schon mal im Frühherbst stattfand) den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Pressekonferenzen gibt Merkel ja ständig, aber gut 90 Minuten allein im Kreuzverhör, querbeet durch alle "aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik", wie es in der Einladung stets heißt, das gibt es bisher nur einmal im Jahr (einen Video-Rückblick zu Merkels Sommer-Pressekonferenzen sehen Sie hier).

Und wer weiß, vielleicht ist es das letzte Solo dieser Art für die Kanzlerin? Noch immer steht ein Bruch der Koalition in ein paar Monaten im Raum, wenn Union und SPD Halbzeitbilanz ziehen wollen. Geht es nach Merkel, macht Schwarz-Rot weiter bis 2021. Aber sie hat es nicht allein in der Hand.

Ich will nicht zu sehr die Luft rauslassen, aber dass wieder ein Satz für die Ewigkeit fällt, ist eher unwahrscheinlich. Normalerweise absolviert Merkel ihre Sommerpressekonferenzen mit großer Gelassenheit, Souveränität und nicht ohne Witz. Nur keine Aufregung, das ist die Botschaft. Kritische Einwürfe perlen an ihr ab, was auch dem Format geschuldet ist. Wegen der Vielzahl der Fragen lassen sich diese nicht thematisch bündeln, so dass Merkel in der einen Minute die Koalitionskrise kleinreden und in der nächsten einen Vortrag über die Gefahren des Transnistrien-Konflikts halten kann. Spektakulär ist das selten. Eigentlich nie.

Ein Thema dürfte an diesem Freitag eine größere Rolle spielen, auch wenn die Kanzlerin der Meinung ist, dazu alles gesagt zu haben: ihre Gesundheit. Vielleicht werden vor allem diese Worte am Ende von ihrem Auftritt in Erinnerung bleiben, ausgesprochen mit leicht genervtem Unterton: "Mir geht es gut."

Trumps Lügen

Ich wollte Sie diese Woche eigentlich mit den täglichen Ausfällen des US-Präsidenten verschonen. Was zu seiner rassistischen Hetze gegen die vier Abgeordneten der Demokraten, die er aufgefordert hat, das Land zu verlassen, zu sagen war, haben meine Korrespondenten-Kollegen in den USA gesagt. "Amerika, der leuchtende Stern von Freiheit und Weltoffenheit, versinkt in einer Kloake aus Ressentiments und Hass", kommentierte Roland Nelles. "Amerika, wie tief bist Du gesunken." Gemeint ist damit natürlich das Amerika, für das Donald Trump steht.

Aber das Ignorieren fällt schwer, weil Trump immer tiefer sinkt. "Schick sie zurück!", skandierten seine Anhänger am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina, als der Präsident einmal mehr die Abgeordnete Ilhan Omar attackierte. Die Aufnahmen des Auftritts zeigen, wie Trump zufrieden in die Menge blickt, als die Rufe ertönen und abwartet, bis sie wieder abflauen.

Aber Trump, der Brandstifter, wäre nicht Trump, wenn er nicht am nächsten Tag behauptet, er sei nicht glücklich mit den Sprechchören gewesen, er stimme ihnen nicht zu. Ach ja, und er habe natürlich versucht, sie zu stoppen, indem er schnell weiter gesprochen habe.

Es ist so erbärmlich.

Aha, der Bundestag bekommt einen Graben

Man kennt das von mittelalterlichen Burgen. Zum Schutz vor Angreifern wurde ein Graben um die Festung gezogen, "insbesondere der Einsatz von schwerem Belagerungsgerät, wie Wandelturm oder Rammbock, konnte dadurch effektiv behindert werden", heißt es in der Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Was für Burgen gut war, kann für den Bundestag nicht schlecht sein. Auch der soll künftig besser geschützt werden - mit einem Graben entlang der westlichen Front des Reichstagsgebäudes, der sich erst langsam wie eine Böschung hinabsenkt, bis nach zehn Metern eine 2,50 Meter hohe Wand emporragt. So hat es die "Berliner Zeitung" erfahren. Der Clou: Man könne den Graben erst als solchen erkennen, wenn man direkt davorsteht - ein sogenannter Aha-Graben, der angeblich so heißt, weil man ganz überrascht ist, wenn man ihn entdeckt. Für den Graben sprächen demnach auch ästhetische Gründe, heißt es aus der Senatsverwaltung, weil er den Blick auf den Reichstag nicht versperrt.

Ein gewisser gestalterischer Fortschritt vor dem Hauptportal des Gebäudes wäre auf jeden Fall zu begrüßen. Seit Terrorwarnungen im Jahr 2010 steht dort ein baustellenähnliches Barackenprovisorium, in dem Besucher des Reichstags kontrolliert werden. Drum herum verschandeln Zäune und Absperrgitter den Platz der Republik. Wenn dann noch die große Rasenfläche wie so oft eher einer semiariden Krautlandschaft gleicht, müssen sich jährlich drei Millionen Gäste in all ihren Berlin-Failed-State-Klischees bestätigt fühlen.

Aber irgendwann wird es ja auch ein neues Besucherzentrum geben, das alles besser und schöner macht. Mitte 2023 sollte es fertig sein. Bisher haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Eine Zugbrücke über den Graben soll es übrigens nicht geben.

Verlierer des Tages...

... werden die Kirchen sein. Sie veröffentlichen am Freitag ihre Mitgliederzahlen - und es ist nicht zu erwarten, dass die Religionsgemeinschaften aus ihrer Sicht Positives zu berichten haben. Seit Jahren verlieren sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche Mitglieder, gerne erklären sie den Schwund mit der alternden Gesellschaft. Aber es sterben eben nicht nur Gemeindeangehörige weg, vielen Menschen sind die Kirchen einfach fremd geworden. Skandale, Finanzaffären, Kirchensteuer, Rückständigkeit - einst gläubige Christen verlieren den Glauben an die Kirche als Institution, treten aus, lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. 2017 hatten die beiden großen christlichen Kirchen zusammen etwa 660.000 Mitglieder verloren, 2018 könnten es noch deutlich mehr sein.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

