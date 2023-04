Die Lage am Morgen Warum Merkel den Bundesverdienstorden ablehnen sollte

Kara-Mursa hätte sich in Sicherheit bringen können. Aber das wollte er nicht. So wie der Regimekritiker Alexej Nawalny will er Putin nicht aus dem Ausland kritisieren, weil das weniger glaubwürdig wäre, weniger zum Vorbild taugen würde, als wenn er sich den Gefahren der Kritik in Russland stellt. Nawalny, unter fürchterlichen Bedingungen in ein Lager gesperrt, zahlt dafür einen hohen Preis. Kara-Mursa wird ihn wohl auch zahlen müssen.

Manchmal höre ich, es sei wahnsinnig gewesen von Nawalny, nach Russland zurückzukehren. Keine Angst zu haben vor dem Ungeheuerlichen erfordert sicherlich einen besonderen Charakter, aber der ist mit dem Wort Wahnsinn nicht zu fassen. Das klingt zu negativ. Nur weil es Menschen wie Kara-Mursa und Nawalny gibt, die das Schlimmste nicht fürchten, besteht die Hoffnung, dass sich das Schlimmste zum Besseren wenden kann.

Fester Kurs

Annalena Baerbock setzt heute in Japan ihre Gespräche mit den anderen Außenministern der G-7-Staaten fort. Die große Frage an Politiker und andere ist derzeit: Bist du bei Macron oder bei von der Leyen? Die EU-Kommissionspräsidentin hatte sich in einer Rede für einen festen Kurs gegenüber China ausgesprochen. Der französische Präsident machte den gegenteiligen Eindruck. Er empfahl Europa, sich aus der Taiwan-Frage herauszuhalten.