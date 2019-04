entgegen bösartiger Gerüchte ist Angela Merkel noch immer Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Jedenfalls nimmt sie nach wie vor Termine war. Gestern Abend empfing sie gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Regierungschefs aus Serbien, dem Kosovo und anderen Staaten des Westbalkans im Kanzleramt. Heute will sie sich in ihrer uckermärkischen Heimat mit Theaterschaffenden treffen und an einem Bürgerdialog teilnehmen.

All die Termine können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es der Regierungschefin inzwischen an Kraft und Autorität fehlt, um wirklich zu gestalten. Merkel war auch deshalb ein viertes Mal angetreten, um als Anführerin der liberalen Demokraten ein Gegengewicht zu Donald Trump zu bilden. Das hat nicht wirklich funktioniert. Auf all die Impulse des französischen Präsidenten für eine Renaissance der Europäischen Union reagiert sie schon gar nicht mehr. Deutschland wird in diesen Tagen bestenfalls noch verwaltet.

Auch Merkels Parteifreunde fragen sich, wie lange sie eine Kanzlerin tragen sollen, mit der sich so gar keine Zukunft verbindet. Auch nicht für die CDU. Die kurze Erholungsphase nach Merkels Rückzug vom Parteivorsitz ist bereits beendet. Beim Institut Forsa steht die CDU jetzt wieder bei miserablen 27 Prozent. Bei den Europawahlen am 26. Mai drohen herbe Verluste. Noch bevor sie richtig loslegen konnte, steht die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer stark unter Druck.

In einer solch verkorksten Lage wundert es nicht, wenn die Ankündigung einer außerordentlichen Klausurtagung zu wilden Spekulationen über einen bevorstehenden Merkel-Rückzug führt. Kramp-Karrenbauer hat die Mitglieder des CDU-Vorstands für das erste Juni-Wochenende zusammengerufen, eine Woche nach der Europawahl. Es gehe vor allem um die Bewertung der dann vorliegenden Steuerschätzung, versuchte Generalsekretär Paul Ziemiak gestern zu beschwichtigen.

Das kann man glauben, muss man aber nicht. Und es wäre durchaus schlüssig, sollte Merkel, in deren Amtszeit die Europäische Union von einem großen Projekt zum gerupften Huhn wurde, nach einer ernüchternden Europawahl abdanken.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot?

Patrick Pleul/ DPA

Die erwähnte Forsa-Umfrage hatte ein weiteres interessantes Ergebnis: Eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Linken käme inzwischen wieder auf 46 Prozent. Das reicht noch nicht ganz für eine parlamentarische Mehrheit, ist aber deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten. Auch in anderen Umfragen ist das Linksbündnis gerade im Aufwind.

Da trifft es sich, dass eine solche Koalition nach dem angekündigten Rückzug von Sahra Wagenknecht auch zwischenmenschlich realistischer geworden ist. Wagenknecht hatte die SPD, ähnlich wie ihr Mann Oskar Lafontaine, bekanntlich wie den größten Unhold seit der Erfindung von Parteien behandelt. Und umgekehrt war's nicht viel besser.

Sollten SPD oder Grüne irgendwann eine klitzekleine Chance bekommen, selbst den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, ginge das wohl nur mit einem Linksbündnis. Entscheidend für die Kanzlerfrage wäre dann, wer am Ende mehr Stimmen erhält: die Grünen oder die Sozialdemokraten. Momentan haben die Grünen leicht die Nase vorn. Sollte aber die SPD in einem versteckten Winkel ihrer Mitgliedschaft doch noch einen charismatischen und mitreißenden Kanzlerkandidaten finden, wäre eine Aufholjagd durchaus möglich.

Zugegeben: In diesem Szenario stecken noch ein paar Konjunktive zu viel. Dass sich aber im Wettstreit zwischen SPD und Grünen zugleich auch die Kanzlerfrage entscheidet, ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen.

Fünf Deutschlands

DPA

"Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben." So lautete der wie von erfolgreichen Waschmittelwerbern empfohlene Slogan der CDU im vergangenen Bundestagswahlkampf

Doch dieses eine Deutschland, in dem man gut und gerne lebt, gibt es nicht. In der Realität gibt es gleich fünf Deutschlands: In drei davon leben die meisten tatsächlich gut oder zumindest solide und wohl gerne. In den beiden anderen leben vielleicht auch viele gern - aber nicht allzu gut.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die dem SPIEGEL vorab vorliegt. Die Forscher haben jeden der 402 Kreise anhand vieler Indikatoren auf seine aktuelle Lebensqualität und die Zukunftsaussichten untersucht. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Blick auf die Ungleichheit in Deutschland: Faustregeln wie "reicher Westen, armer Osten" oder "starke Städte, abgehängtes Land" haben einen wahren Kern - und sind doch viel zu schlicht für die komplexe Wirklichkeit.

Gut leben lässt es sich nicht nur in Hamburg oder München, sondern auch in Gera oder Erfurt. Schlecht sieht es dagegen vor allem auf dem ostdeutschen Land aus - mit einigen Ausnahmen. Mehr dazu erfahren Sie ab 8 Uhr bei SPIEGEL ONLINE.

Gewinner des Tages...

Matthias Balk/ DPA

... ist Armin Wolf. Nach einem kritischen TV-Interview mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Harald Vilimsky, wird der ORF-Journalist von rechten Mitbürgern übel beschimpft und bedroht. Sein Beispiel zeigt, was dem freien und kritischen Journalismus blüht, wenn Rechtspopulisten wie in Österreich an die Macht gelangen. Es zeigt aber auch, wie die richtige Reaktion auf Angriffe auf die Pressefreiheit aussieht.

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache bezeichnete Wolfs Interview als "widerlich" und kündigte an, "wie ein Löwe" dafür zu kämpfen, die Rundfunkgebühren zu streichen. Der interviewte Vilimsky drohte: "Ich würde Wolf vor die Tür setzen." Und der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrat und frühere FPÖ-Chef Norbert Stegner bezeichnete Wolfs Interview als "pervers" und riet ihm, eine Auszeit zu nehmen.

Wolf aber lässt sich nicht einschüchtern. Er ist einer der besten TV-Journalisten im deutschsprachigen Raum und wird weiter seine Arbeit machen, so gewissenhaft und unbestechlich wie bisher. Auch in Deutschland kann man übrigens problemlos Solidarität mit Wolf zeigen. Schalten Sie einfach mal die Sendung "ZIB2" ein, die Wolf in dieser Woche wieder moderiert. Läuft jeden Abend um 22 Uhr auf ORF 2 oder im Internet. Ist kein Opfer, sondern ein Genuss. Versprochen!

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen heiteren Dienstag wünscht Ihnen,

Ihr Markus Feldenkirchen