Beim CDU-Parteitag war Angela Merkel nur noch die Grußwort-Kanzlerin mit Statistenrolle. Am Mittwoch im Bundestag steht die Regierungschefin wieder im Mittelpunkt. Hinter Tagesordnungspunkt I.9 "Einzelplan 04 / Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt" verbirgt sich die traditionelle Generalaussprache über die Politik der Bundesregierung.

Merkels Rede und die anschließende Abrechnung der Opposition fallen in eine merkwürdige Zwischenzeit. Union und SPD wissen immer noch nicht so recht, ob sie gemeinsam bis zum Ende der Wahlperiode durchziehen wollen.

Die CDU, das war in Leipzig zu beobachten, befindet sich mitten im langen und auch quälenden Scheidungsprozess von ihrer Nicht-mehr-Vorsitzenden. Sie würde gern den Aufbruch wagen, mag aber den "Reparaturbetrieb" Bundesregierung (Kramp-Karrenbauer) nicht einfach so dicht machen.

Die SPD wiederum sucht noch immer nach einer neuen Führung und nach sich selbst. Womöglich sehen wir am Wochenende klarer, wenn verkündet wird, wen sich die sozialdemokratische Basis an der Spitze wünscht: die GroKo-Bewahrer Olaf Scholz und Klara Geywitz oder die Skeptiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Merkel wird so tun, als gehe sie das alles nichts an. Sie wird das Klimapaket und den Grundrentenkompromiss loben, sie wird darauf verweisen, dass Deutschland Mitte nächsten Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Und selbstverständlich sollte sie dann noch Kanzlerin sein. Findet die Kanzlerin.

Merkel auf dem CDU-Parteitag: Und der Zukunft abgewandt

Das DU sucht noch immer sein C

Paul Zinken/ DPA

"Juten Tach, wir soll'n da ohm die Buchstaben tauschen." So ungefähr muss man sich das wohl vorstellen, als am vergangenen Donnerstag ein paar Camouflage-Greenpeace-Aktivisten an der Pforte des Konrad-Adenauer-Hauses vorstellig wurden. Kurze Zeit später marschierte der Trupp im Messebau-Outfit mit dem abmontierten, nicht eben kleinen roten C der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, kurz CDU, durch den Haupteingang hinaus. Zurück blieben an der Fassade der Parteizentrale das DU und ein Transparent, das den Sinn der Aktion kurz vor dem Parteitag erklärte: Protest gegen die Klimapolitik der CDU.

Wo aber ist das C jetzt? Eine Kopie wurde mehrfach gesichtet, aber das Original befinde sich "an einem sicheren Ort", heißt es bei Greenpeace. Am Freitag soll das C wieder öffentlich auftreten, in Berlin bei der großen "Fridays For Future"-Demo, so wurde es bei Twitter angekündigt. Ob es das echte C sein wird oder nur sein Double? Wer weiß.

Die Umweltorganisation ist für ihre spektakulären PR-Nummern bekannt. In diesem Fall aber reagierte die CDU erstaunlich geschmeidig: Vorsitzende und Generalsekretär kommentierten gelassen und humorvoll, in den sozialen Medien konterte @IchBinDasDU die Twitterei von @IchBinDasC.

Die CDU hat aus dem Rezo-Gau offenbar gelernt: Das neue "Kommunikationskonzept" enthalte auch "Ad-hoc-Strategien, um in 'Breaking News'-Situationen zu handeln", sagte CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig dem SPIEGEL nicht ohne Stolz.

Irgendwann ist aber auch Schluss mit lustig und ad hoc. Die DU will ihr C wiederhaben. "Greenpeace hat seine PR gehabt", so Hennewig. Man gehe davon aus, dass der gestohlene Buchstabe bald wieder in der Parteizentrale stehe.

Posse um das C: Eigentlich ein Coup

Von der Leyens Kommissare stehen zur Wahl

Michael Kappeler/ DPA

Ursula von der Leyen ist fast am Ziel. Am Mittwoch stimmt das Straßburger Europaparlament über das Team der neuen EU-Kommissionspräsidentin ab. Drei Kandidaten musste die CDU-Politikerin im Vorfeld austauschen, nun aber scheint eine Mehrheit für die elf Frauen und 15 Männer sicher, zumal die Abstimmung nicht geheim, sondern namentlich erfolgt. Die Gefahr, dass von der Leyen Gegenstimmen auch aus dem eigenen Lager bekommt - wie bei ihrer Wahl im Juli - ist deshalb deutlich geringer.

Am 1. Dezember kann die deutsche EU-Chefin dann offiziell loslegen. Ihre erste große Aufgabe wird es sein, Großbritannien bis Ende Januar endlich aus der EU zu begleiten. Vorausgesetzt, Boris Johnson bekommt nach einem möglichen Wahlsieg Mitte Dezember eine Mehrheit für den Brexit-Deal zusammen.

Dann ginge für von der Leyens Kommissare die Arbeit erst richtig los: Mit den Nicht-mehr-EU-Briten muss ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. Und vor allem muss von der Leyen den Rest der Union zusammenhalten.

Wie die Bundesregierung die Europapolitik vernachlässigt: Der Wicht in der Mitte

Verlierer des Tages ...

Stefan Sauer/ DPA

... ist die Bundeswehr. Die Truppe braucht Nachwuchs, daher muss sie natürlich auch in den sozialen Medien am Start sein. In einer Instagram-Story tauchte nun das Bild einer Wehrmachtsuniform, dekoriert mit Eisernen Kreuzen und Verwundeten-Abzeichen samt Wehrmachtshelm und Hakenkreuz auf. "Retro" blinkte es da, und darunter stand: "Auch #Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der #HauteCouture." Die "Bild"-Zeitung hat den inzwischen gelöschten Post inklusive Screenshot publik gemacht. Ein Sprecher von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nannte die Story "gedankenlos" und "unsensibel". Ach was?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Donald Trump ist eingeladen: Die Demokraten wünschen sich, dass der Präsident zu einer Anhörung erscheint. Wenn nicht, solle er wenigstens das Gemecker lassen

Die Demokraten wünschen sich, dass der Präsident zu einer Anhörung erscheint. Wenn nicht, solle er wenigstens das Gemecker lassen Bundestag will Nachtsitzungen abschaffen: Zwei Zusammenbrüche an einem Tag hatten aufhorchen lassen. Nun wird der Zeitplan neu strukturiert

Zwei Zusammenbrüche an einem Tag hatten aufhorchen lassen. Nun wird der Zeitplan neu strukturiert Sind Pharmakonzerne mit Drogen-Dealern gleichzustellen? Das erwägen zumindest die US-Behörden bei bestimmten Herstellern von Schmerzmitteln

