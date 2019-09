wir blicken heute ungläubig nach London, beschäftigen uns mit der China-Reise der Kanzlerin und riechen in den Wald hinein.

Brexit-Schach

Alberto Pezzali/ AP

Es ist ein Strategiespiel, wie Schach oder Risiko: Ein falscher Schritt, und du liegst weit hinten; ein kluger, und dein Gegner gerät ins Schwitzen. Wer liegt eigentlich gerade vorne - Boris Johnson oder seine Gegner im britischen Unterhaus?

Natürlich hat der britische Premierminister die größte Schmach erlebt, mit dem Abtrünnigen aus den eigenen Reihen, mit einem Parlament, das gegen ihn arbeitet, mit dem vorläufigen Scheitern seines No-Deal-Brexits, der ihm per Gesetz nun unterbunden werden wird. Das alles klang fast nach Schachmatt.

Mit seiner Forderung nach Neuwahlen allerdings bringt Johnson die Labour-Party nun in Zugzwang, und wie mein Kollege Kevin Hagen in einer Zusammenfassung der äußerst komplizierten Lage auf der Insel feststellt, wähnt sich die Opposition dadurch in einer Falle. Wer also liegt gerade strategisch vorn?

Ach England, kommst Du jemals zur Ruhe?

Klartext in China?

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Elf Mal schon war die Kanzlerin in China, gestern startete sie zur zwölften Reise, es werden spannende Tage. Es geht in erster Linie um wirtschaftliche Interessen, eine große Wirtschaftsdelegation reist mit Angela Merkel mit. Zugleich gibt es die Proteste in Hongkong, die Merkel keinesfalls unerwähnt lassen kann.

Den diplomatischen Weg, den die Kanzlerin also wählen wird, um das Unangenehme anzusprechen, ohne den Rahmen des Respekts zu verlassen, kennen wir nicht. Vielleicht helfen ihr diesmal aber die Umstände: China ist derzeit bei den USA nicht gut gelitten, die beiden Mächte befinden sich in einem Handelskrieg und rüsten sich gegenseitig mit Strafzöllen hoch. Doch auch über Deutschland hängt das Damoklesschwert des amerikanischen Strafzolls.

Die gemeinsame Bedrohung schweißt zusammen, China und Deutschland nähern sich an, tatsächlich gibt es auf ersten Feldern schon Absprachen zur besseren Zusammenarbeit. In solch einer Atmosphäre der neuen, vorsichtigen Freundschaft lassen sich sensible Themen womöglich leichter ansprechen. Und so erleben wir in den nächsten zwei Tagen womöglich eine Kanzlerin, die wir so noch nicht kannten: eine, die Klartext redet.

Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong: Vor ihrem Lächeln zittern Chinas Machthaber

Massenwaldhaltung

Julian Stratenschulte / dpa

Die Grünen beenden heute in Weimar ihre Klausur, es ging unter anderem um die Rolle Europas, die Gefahr des rechten Terrors und, welch Überraschung, ums Klima.

Es war ja in diesen Tagen etwas still geworden um das Thema, die Wahlen in Sachsen und Brandenburg dominierten die Nachrichten, Boris Johnson erfordert unsere volle Aufmerksamkeit, die Brände im Amazonas dagegen sind längst Opfer unserer sinkenden Wahrnehmungskurve.

Jetzt aber stehen wichtige Termine an. Am 23. September gibt es einen Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, zu dem auch die Bundeskanzlerin reisen wird. Drei Tage zuvor tagt das Klimakabinett der Bundesregierung und will konkrete Schritte vorschlagen, wie die Klimaziele noch zu erreichen sind. Wie man hört, sind die Fronten zwischen den Ministerien und den beiden GroKo-Parteien noch nicht überwunden.

Vielleicht sollten die Unterhändler ihre Verhandlung in den Wald verlegen, er dürfte auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung haben. Mein Kollege Gerald Traufetter jedenfalls war neulich auf solch einem Sparziergang im Gehölz und sprach dabei mit Peter Wohlleben, dem Förster und Buchautor, der den Wald besser kennen dürfte als jeder andere. Es ist ein tolles Gespräch geworden, über "Massentierhaltung" bei Bäumen, über die Frage, wie ein Baum Stress erlebt, und welche Fehler die Politik in Sachen Wald gemacht hat und noch macht.

Der Förster und sein Wald, lesen Sie das Interview hier: Was würden uns die Bäume derzeit sagen, Herr Wohlleben?

Gewinner des Tages...

Andreas Arnold/ DPA

... sind die 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für den SPD-Parteivorsitz bewerben. Wenn sie heute Abend auf der 2. Regionalkonferenz in Hannover ihren Vorstellungsmarathon hinter sich gebracht haben, dann warten nur noch 21 derartige Veranstaltungen auf sie, und zwar in diesen schönen Städten:

Bernburg an der Saale, Bremen, Friedberg, Nieder-Olm, Erfurt, Nürnberg, Filderstadt, Oldenburg, Baunatal, Berlin, Hamburg, Neubrandenburg, Neumünster, Ettlingen, Braunschweig, Kamen, Troisdorf, Potsdam, Duisburg, Dresden, München.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Wie ein sehr höflicher Mann Boris Johnson die Meinung geigt : Wenn wütende Wähler auf Politiker treffen, kann es schon mal hitzig werden. Ein Mann in Nordengland zeigt nun allerdings im Umgang mit Boris Johnson, wie Kritisieren auf Britisch geht.

: Wenn wütende Wähler auf Politiker treffen, kann es schon mal hitzig werden. Ein Mann in Nordengland zeigt nun allerdings im Umgang mit Boris Johnson, wie Kritisieren auf Britisch geht. Chinas Premierminister hat Angela Merkel mit militärischen Ehren empfangen : Vorab gab es Ärger um die Zulassung von Journalisten. Und am Abend stehen der Kanzlerin schwierige Gespräche bevor.

: Vorab gab es Ärger um die Zulassung von Journalisten. Und am Abend stehen der Kanzlerin schwierige Gespräche bevor. Gefangen in der Endlos-Ironisierungsschleife: Nach seinem mäßigen Polit-Prank in Sachen SPD-Vorsitz versucht Jan Böhmermann den Witz juristisch weiter zu spinnen. Zum Demokratieerneuerer wird er so nicht.

