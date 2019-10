heute befassen wir uns mit der abwesenden Angela Merkel, den Protesten in Chile, im Irak und im Libanon, sowie mit einem Ereignis, das heute glücklicherweise nicht eintritt: dem Brexit.

Merkel ist sehr, sehr weit weg

Während ihre Partei, die CDU, sich zerfleischt und in einer tiefen Krise befindet, besteigt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute ein Flugzeug und reist nach Indien. Die Außenpolitik scheint das Einzige zu sein, was Merkel in diesen späten Tagen ihrer Kanzlerschaft noch interessiert.

Zum Aufruhr in ihrer Partei schweigt sie. Weder verteidigt noch kritisiert sie ihre Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die Angriffe aus den eigenen Reihen gegen sich selbst hält sie ebenso schweigend aus. Die Kanzlerin schwebt mittlerweile so hoch über den Alltagsdingen, dass sie als Regierende kaum noch existiert. Es ist eigentlich fast egal, ob sie in Indien oder im Kanzleramt ist, weil sie dem Land die Führung versagt, die es dann und wann schon bräuchte. Was rund um Merz, AKK, Koch und wie sie alle heißen gerade so geschieht, das perlt an ihr nur ab.

Natürlich ist es ein wenig seltsam, in einem Land zu leben, dessen Regierungschefin sich nur noch selbst symbolisiert, gewissermaßen jetzt schon als Denkmal ihrer selbst existiert. Angela Merkel ist ein Weltstar, aber ist sie noch Bundeskanzlerin?

Kommentar zu Angriffen auf Merkel und Kramp-Karrenbauer: Die Sozialdemokratisierung der CDU

Proteste in Chile, im Irak und im Libanon

Wir leben in Tagen des Protests. In Chile, im Libanon und im Irak gehen die Menschen seit Wochen auf die Straßen, und überall sind die Forderungen ähnlich: Sie richten sich gegen Korruption und Ungleichheit. Es war selten so einfach, Proteste zu organisieren wie in unserer Zeit, aber sie erzielen nicht immer viel Wirkung.

In den drei genannten Ländern ist das anders. Der libanesische Premier ist schon zurückgetreten, im Irak steht die Ablösung offenbar kurz bevor - und in Chile war die Regierung nun sogar gezwungen, die Ausrichtung der Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abzusagen.

Aufstand gegen Ungleichheit

Die Proteste in Chile begannen vor Wochen mit Demonstrationen gegen Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr, doch mittlerweile geht es um viel mehr - viele Menschen fordern einen fundamentalen Systemwechsel. Dass die Regierung zunächst die Armee auf die Straße schickte, weckte ungute Erinnerungen an die Militärdiktatur, nun besänftigte nicht einmal die fast komplette Auswechslung des Kabinetts die Demonstranten.

Diese Woche sah ich die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende bei einer Veranstaltung in Hamburg. Sie erklärte die Proteste so: Es handle sich um keinen ideologischen Protest, sondern um die Wut von Menschen, die nicht verstehen, warum in einem so wohlhabenden Land wie Chile eine solche Ungleichheit herrsche. Und tatsächlich berühren die Proteste etwas sehr Tiefsitzendes. Es ist nicht einmal gesagt, dass sie enden würden, wenn Präsident Sebastián Piñera zurückträte.

Sozialer Protest in Chile: Piñera kündigt überraschend Reformen an

Kein Brexit

Bemerkenswert ist außerdem, was heute nicht eintritt: der Brexit. Er findet heute nicht statt, obwohl Premier Boris Johnson gesagt hatte, er läge lieber tot im Straßengraben, als eine weitere Verlängerung zu beantragen. Dafür gibt es nun bekanntlich Wahlen am 12. Dezember und einen weiteren, angeblich unverrückbaren Brexit-Termin: den 31. Januar.

Großbritanniens Premier und sein Neuwahl-Plan: Zehn Jahre Johnson?

Story des Tages

Es wollen uns nicht nur Heerscharen von Psychologen zu positivem Denken zwingen, sagt die israelische Soziologin Eva Illouz - anders, als in internationalen Erhebungen immer wieder behauptet wird, lässt sich Glück auch nicht messen. Es sei zu einer Ware geworden, sagt sie im Interview mit meiner Kollegin Kerstin Kullmann.

Soziologin Eva Illouz über den Happy-Wahn: "Glück wurde zu einer Ware"

Verlierer des Tages...

... ist Franz Beckenbauer. Hat er Millionen Euro erhalten, damit er für die Vergabe der Fußball-WM an Russland stimmte? Das legen geleakte E-Mails nahe, die eine russische Website veröffentlicht hat.

