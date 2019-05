man muss kein Fan der Kanzlerin sein, damit einem die Gelassenheit, mit der Angela Merkel durch die vergangenen Wochen und Monate navigierte, Respekt abringt. Es dürfte angesichts der Schlagzeilen, die ihre Partei und ihre Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende in der vergangenen Woche produziert haben, deutlich geworden sein, welche Leistungen offenbar vonnöten sind, damit der Laden sich mit Sachthemen beschäftigt und nicht mit sich selbst.

Während also im Konrad-Adenauer-Haus nach Mitteln und Wegen geforscht wird, das Kommunikationsdesaster der vergangenen Woche einzudämmen, kann Merkel die angenehmen Seiten der Kanzlerschaft genießen. Ein hagiografisches Interview mit CNN-Legende Christiane Amanpour, ein Dinner mit dem Präsidenten Costa Ricas, ein wenig EU-Gipfel - jedenfalls weit genug weg von Schlagwörtern wie Rezo oder #AKKgate.

Gestern hielt Merkel an der US-Eliteuniversität Harvard die Abschlussrede für den aktuellen Jahrgang - eine extrem prestigeträchtige Aufgabe (die Uni selbst produzierte eigens einen Trailer, der Merkel als Superheldin inszenierte - zu diesem sehr faszinierenden Clip geht's hier entlang).

Nun sind die Graduation Speeches an US-Universitäten ein Genre für sich, je renommierter die Hochschule, desto wichtiger die Gäste, die Reden sind Ehre gleichermaßen für RednerInnen wie AbsolventInnen. Dabei handelt es sich nicht um Publicity-Stunts oder Fachseminare, es sind - im Idealfall - humanistische Grundsatzreden, die Weitergabe von Lebensweisheiten an junge Menschen. Merkel war auf dieses besondere Setting hervorragend vorbereitet. Wer den Livestream verfolgt hat, der sah eine Kanzlerin, die sehr ungewöhnlich emotional persönliche Einblicke gab, sie sprach über ihre Frustration über die Enge der DDR, über den Holocaust, über den Tod.

Gleichzeitig war es eine sehr staatsfrauische Rede, die so manchen Amerikanern die Tränen der Verzweiflung in die Augen trieb: "Angela Merkel ist in Harvard, und Donald Trump ist auf Twitter... das sagt eigentlich alles", kommentierte jemand im Facebook-Stream lakonisch.

Merkel sparte aber auch nicht mit Kritik an Trump - auch wenn sie ihn nicht ein Mal erwähnte. Sie rief zu Multilateralismus auf; dazu, Mauern einzureißen und "Lügen nicht Wahrheit zu nennen und Wahrheit Lügen". Die 20.000 Gäste unterbrachen sie immer wieder mit Applaus, standen zwischenzeitlich für ihre Worte auf - was Merkel sichtlich rührte. Es war ein Moment, der zeigte, wie hoch angesehen Merkel im Ausland ist, wie sehr sie bewundert wird für eine Haltung, die ihr hierzulande so bittere Verleumdungen von Populisten beschert.

Merkel sprach auch über die Akzeptanz von Veränderungen und das Ungewisse, das in der Zukunft liegt und erwähnte nahezu beiläufig, dass sie ja auch nicht wisse, was in der Zukunft komme. Da sprach eine Kanzlerin, die auf ihr Lebenswerk und ihr Vermächtnis zurückblickt - und sich demütig dessen gewahr ist, dass sie den Staffelstab demnächst abgibt.

Pompeo in Berlin

Jeenah Moon/ REUTERS

Nach diesem sicher wohltuenden Termin vor äußert dankbarem Publikum geht es für Merkel direkt zurück in die politische Realität, denn schon heute Mittag empfängt sie US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin. Pompeo, erstmals in der Hauptstadt, wird erst mit Bundesaußenminister Heiko Maas zusammenkommen, bevor er dann die Kanzlerin trifft - den Termin vor drei Wochen hatte Pompeo kurzfristig abgesagt.

Nun ist das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Regierung Trump nicht unbedingt von offensiv vor sich hergetragenem Respekt geprägt. Wie gut, dass sich nun statt des Dauerstreitthemas Rüstungsausgaben für die Nato andere Gesprächspunkte ergeben - wie zum Beispiel die Kooperation im Nahen Osten.

Wie meine Kollegen Matthias Gebauer und Christoph Schult berichten, hat die Bundesregierung den USA nach SPIEGEL-Informationen angeboten, die Bundeswehrmission in Jordanien zu verlängern (lesen Sie hier die gesamte Recherche). Damit soll die von den Amerikanern geplante Schutzzone in Nordsyrien militärisch geschützt werden. In dem Gebiet sollen die Kurden, die an der Seite der USA gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) gekämpft haben, sowohl vor der Türkei als auch vor dem Zugriff des Assad-Regimes geschützt werden. In geheimen Gesprächen hat die Bundesregierung den USA nach SPIEGEL-Informationen in den vergangenen Monaten bereits signalisiert, dass sie bereit wäre, sich an der Absicherung der Schutzzone militärisch zu beteiligen.

Es wird also wieder konstruktiver zwischen Washington und Berlin, aber nicht unproblematischer in Berlin. Das Problem, das Gebauer und Schult ausmachen, liegt in der Innenpolitik. Schon bei der letzten Verlängerung des Mandats wackelte die Mehrheit der Koalition, folglich wurde im Text festgeschrieben, dass die Mission spätestens 2019 ausläuft. Wie reagiert also die SPD?

Gewinnerin des Tages...

Thomas Kronsteiner/Getty Images

... ist die Republik Österreich, die gestern Neuland betrat: Brigitte Bierlein, 69 Jahre alt, Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, wurde vom österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als Interimskanzlerin ernannt. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze der zweiten Republik. Dass sie die Rolle der Pionierin schon mehrfach ausgefüllt hat, beschreibt Anton Rainer in seinem Porträt (das Ihnen Frau Bierlein hier näher bringt): "In ihrer langen Karriere hat die gebürtige Wienerin ohne große Aufregung eine ganze Reihe von Männerdomänen erobert. Sie war die erste Frau in der Wiener Generalprokuratur, die erste Vorsitzende der österreichischen Staatsanwälte, die erste Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs und ein paar Jahre später auch dessen erste Präsidentin. Egal, wo Bierlein hinkam, sie unternahm die Erstbesteigung der Karriereleiter."

Die österreichische Zeitung "Der Standard" kommentiert die Personalie mit einem großen Seufzer der Erleichterung und schließt mit den Worten: "Bringen wir diese paar Monate bis zu den vorgezogenen Neuwahlen mit Anstand, mit Würde, mit Beharrlichkeit und Konsequenz hinter uns, es ist schön, dass diese Monate weiblich geprägt und geführt sein werden, das sollten die Politkasperln dieser Republik nicht zerstören können."

Da hat man's mal wieder: Die Herren versauen's, und die Frauen können es dann richten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Brückentag - und ich hoffe, wir lesen uns morgen an dieser Stelle wieder.

Ihre Ayla Mayer