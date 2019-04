es wird langsam still um die Bundeskanzlerin. Annegret Kramp-Karrenbauer redet mit Friedrich Merz über einen künftigen Regierungsposten, die SPD streitet mal wieder lauthals miteinander, und Angela Merkel hängt im Kanzleramt Bilder ab (die von Emil Nolde, weil er Antisemit war).

Sie ist jetzt Bundeskanzlerin i.Ü. (im Übergang). Die Medien schauen mehr auf andere Politiker, Ruhe kehrt ein. Daran ist auch etwas schief, denn das Bundeskanzleramt muss das Zentrum der Macht sein, so sieht es die Verfassung vor. Und tatsächlich wird hier noch regiert, nur interessiert es nicht mehr so wie früher.

Heute hat Merkel allerdings einen Termin, der ihr Aufmerksamkeit sichern dürfte, weil es um das Thema geht, mit dem sie in die Geschichtsbücher einziehen wird. Filippo Grandi, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, kommt zu Besuch.

Das Ballonseiden-Bündnis

Heute wird das Bundesverfassungsgericht über einen Eilantrag von drei Oppositionsparteien, Grünen, Linken und FDP, beraten und wahrscheinlich eine Entscheidung fällen. Es geht um das Wahlrecht von Menschen, die der gesetzlichen Betreuung unterstehen. Das sind über 80.000 in Deutschland.

Ende Januar hatten die Verfassungsrichter entschieden, dass auch diese Menschen unter das allgemeine Wahlrecht fallen. Die Regierung hat deshalb das Gesetz geändert, allerdings erst zum 1. Juli. Von der Europawahl Ende Mai wären die betreuten Menschen damit ausgeschlossen. Grüne, Linke und FDP wollen ihnen mit dem Eilantrag die Stimmabgabe möglich machen.

Die kleine Koalition in der Opposition ist farblich etwas schrill, Gelb-Grün-Lila (was an die Trainingsanzüge aus Ballonseide erinnert, die in den Neunzigerjahren gerne in Eckkneipen getragen wurden), aber es ist natürlich sinnvoll, die Kräfte in Zeiten von Großen Koalitionen zu bündeln, über ideologische Grenzen hinweg. Sozialismus meets Wirtschaftsliberalismus, grün grundiert.

Die regierende Angst

Ihren Schlingerkurs setzt heute wahrscheinlich Bundesjustizministerin Katarina Barley fort. Beim EU-Rat in Luxemburg will sie für Uploadfilter im Internet stimmen, allerdings unter Bedingungen, die Spielräume für kostenloses Hochladen fremden geistigen Eigentums zulassen. Hier regiert die nackte Angst vor dem Shitstorm.

Meine Meinung zu diesem Thema: Selbstverständlich muss das Urheberrecht auch im Internet durchgesetzt werden, ob nun mit Uploadfiltern oder anderen Verfahren. Aber sie müssen unbedingt wirksam sein.

Gewinner des Tages

Dass ein Sozialdemokrat, der knapp 18 Prozent der Stimmen holt, Gewinner des Tages werden kann, sagt einiges über den Zustand der Sozialdemokratie. Antti Rinne hat dieses Ergebnis bei der Parlamentswahl in Finnland erreicht. Zwar ist noch nicht klar, was er daraus machen kann, aber immerhin: Ein europäischer Sozialdemokrat gewinnt ein bisschen hinzu, das passiert nicht mehr so oft.

Wem das zu wenig ist für einen Gewinner des Tages, kann natürlich Tiger Woods nehmen, der das Masters Turnier der Golfprofis in Augusta gewonnen hat, nach 14 Jahren wieder, nach vielen gesundheitlichen und anderen Krisen. Er ist gefallen und aufgestanden, da kann ich mich nur freuen. Und eine Botschaft an die Sozialdemokratie steckt auch in diesem Sieg. Nie aufgeben, ein Comeback ist jederzeit möglich.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche.

Ihr Dirk Kurbjuweit