Angela Merkel hat sich offenbar durchgerungen, einen Schritt in der Klimapolitik zu machen. Die "Süddeutsche Zeitung" meldet heute, dass die Bundesregierung sich dem Ziel einer klimaneutralen Europäischen Union bis zum Jahr 2050 anschließen will. Frankreich, Schweden, Spanien und andere verfolgen diesen Kurs schon länger.

Kürzlich soll Merkel vor den Abgeordneten der Union gesagt haben, dass es in der Klimapolitik mit "Pillepalle" nicht mehr weiter gehe, also mit kleineren Maßnahmen. Damit ernannte sie sich selbst auf diesem Gebiet zur Pillepalle-Kanzlerin, denn sie war 14 Jahre lang für die Klimapolitik zuständig, hätte also entschiedener handeln können. Nun darf man gespannt sein, mit welchem Nicht-Pillepalle sie das Ziel 2050 erreichen will.

Dazu passt, dass heute in Bonn eine große Klimakonferenz beginnt. Beamte aus der ganzen Welt sollen den Klimagipfel im Dezember in Chile vorbereiten.

Wie sexy ist Peer Steinbrück?

Am Freitagabend sagte der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, 72, dass er Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner "sexy" finde. Er sagte das im Rahmen einer Satireshow des Kabarettisten Florian Schroeder im Berliner Admiralspalast. Gleichwohl wirkte dieses Wort aus Steinbrücks Mund komplett deplatziert. Es war die Anmaßung eines älteren Herren, der immer noch glaubt, er könne öffentlich ein Urteil über die Attraktivität einer Frau aussprechen und ihr damit eine sexualisierte Rolle zuweisen.

Dass Sätze daneben sind, merkt man manchmal an einem einfachen Test. Man fragt sich, ob der betreffende Satz auch mit vertauschten Rollen möglich wäre. Und es ist undenkbar, dass sich Klöckner in ähnlicher Weise über Steinbrück äußern würde.

"Drückend, schwül und sonnig"

Manchmal schaue ich mir an, was der Diplomat Harry Graf Kessler vor genau 100 Jahren in sein Tagebuch geschrieben hat. Er war einer der klügsten Beobachter seiner Zeit. Im Mai 1919 hatten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs den Deutschen harsche Bedingungen für einen Friedensvertrag vorgelegt, und die Deutschen wollten das nicht akzeptieren. "Das Alles sieht nach neuem Krieg aus", schrieb Kessler am 17. Juni 1919. "Es ist wie 1914. Und ebenso drückend schwül und sonnig wie damals Ende Juli."

Zum 17. Juni gehört natürlich auch das Jahr 1953, der Aufstand in der DDR, der niedergeschossen wurde. Von da bin ich in Gedanken rasch bei den Demonstranten, die in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz protestieren. Hoffentlich geht das gut aus.

Gewinner des Tages

Klar, das ist Octavian Ursu von der CDU, der gestern zum Oberbürgermeister von Görlitz gewählt wurde. Eine gute Nachricht, aber es steht eine weniger gute dahinter. Ursu hat auch deshalb gewonnen, weil die Kandidaten von Grünen und Linken auf den zweiten Wahlgang verzichtet hatten, um einen Sieg der AfD zu verhindern. Deren Kandidat hatte den ersten Durchgang für sich entschieden.

In gewisser Weise gibt es in Görlitz also eine Koalition von CDU, Grünen und Linken. Und die gibt es nur, weil die AfD nicht gewinnen darf. Eine weitere Verkrümmung findet sich auch im Bundestag, wo die anderen Parteien der AfD einen Vizepräsidenten verweigern, obwohl ihr einer zusteht. Wenn das so weitergeht, sollte man sich irgendwann fragen, ob nicht der Schaden des Verhinderns größer ist als eine andauernde Verkrümmung, die die anderen Parteien ja nicht glaubhafter macht.

