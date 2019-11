Die Lage am Samstag

Bundeskanzlerin Angela Merkel befindet sich aktuell noch im giftigen Smog der indischen Hauptstadt Delhi, die Stadt mit der gegenwärtig weltweit schlechtesten Luftqualität. Die Stadt sei zu einer "Gaskammer" geworden, twitterte gestern der Regierungschef der Stadt und kündigte an, dass die Schulen bis zum 5. November geschlossen blieben. Außerdem ließ er fünf Millionen Gasmasken verteilen.

Der Smog wurde noch verstärkt dadurch, dass viele Menschen während des hinduistischen Lichterfests Diwali massenhaft Feuerwerk abbrannten. Die Kanzlerin fliegt heute Vormittag zurück nach Berlin, wo die Luftqualität deutlich besser ist - dafür das politische Klima vergiftet ist.

In der CDU wächst der Frust über Merkel und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das beschreiben meine Kollegen im aktuellen SPIEGEL: "Meine Hoffnung war, das Doppel Kramp-Karrenbauer mit Merkel würde uns als Partei stark nach vorne bringen", sagt der CDU-Innenexperte Armin Schuster. "Das hat leider gar nicht funktioniert." Auf der einen Seite leidet die Partei unter einem Führungsvakuum. Auf der anderen Seite unter ehrgeizigen Möchtegern-Kanzlerkandidaten und Politpensionären, denen es vor allem um sich selbst geht. Eine ziemlich toxische Mischung.

Lesen Sie dazu auch den SPIEGEL-Leitartikel. "Es ist Zeit für Neuwahlen", schreibt Dirk Kurbjuweit. Er vergleicht die CDU mit einem Tollhaus und urteilt: "Mit einer Kanzlerin am Ende ihrer Ära" seien keine Aufbrüche mehr möglich.

Ende der Ära Merkel: Es ist Zeit für Neuwahlen

Scholz und Schulz sind wieder Freunde

Daniel Reinhardt/ DPA

Wir schalten kurz zur ehemaligen Volkspartei SPD, die sich ebenfalls gerade nach einer neuen Führung umschaut - allerdings offiziell. Hier kommt es im neuen SPIEGEL zu einer ziemlich interessanten demonstrativen Versöhnung, die sicherlich auch taktischer Natur ist: Ex-SPD-Chef Martin Schulz stärkt im Kampf um den Parteivorsitz Vizekanzler Olaf Scholz den Rücken, obwohl Zweiterer maßgeblich daran mitgearbeitet hat, Ersteren abzusägen.

Ich empfehle Ihnen das Gespräch, weil es durchaus seine spannungsreichen Momente hat. Schulz sagt Scholz ziemlich unverhohlen, er solle mal ein wenig begeisternder sein: "Olaf, ich würde mir wünschen, du lässt den Vizekanzler mal im Vizekanzleramt! (...) Du musst den Leuten zeigen, dass in dir die Leidenschaft brennt, uns wieder nach vorn zu bringen." Darauf sagt Scholz den bemerkenswerten Satz: " Es freut mich natürlich, dass du mich auch schon begeisternd erlebt hast." Das könnte fast Scholz' offizieller Wahlkampfslogan sein.

Versöhnungsgespräch von Martin Schulz und Vizekanzler Scholz: "Olaf, ich würde dir gern was sagen"

Das wird man doch noch sagen dürfen

Stefan Rampfel/ DPA

Ziemlich viele Deutsche finden, man müsse "heutzutage sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert": Laut einer vielzitierten Umfrage sehen das fast zwei Drittel so. Es ist ziemlich paradox, dass viele Menschen die Meinungsfreiheit bedroht sehen, während es gleichzeitig noch nie so leicht war, seine Meinung großflächig zu verbreiten - und gleichzeitig Ansichten salonfähig werden, die jahrzehntelang eher im Verborgenen existierten.

Hat es etwas mit der extrem polarisierten Gesellschaft zu tun? Und hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass es viele Menschen nicht aushalten, wenn sie ihre Meinung zwar äußern, dafür aber auch kritisiert werden? Und liegt es vielleicht auch daran, dass sich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse verschieben, und jene Gruppen, die vor ein paar Jahren bei einem blöden Spruch noch den Mund gehalten hätten, jetzt einfach auch mal zurückschießen?

Es sind hochinteressante Fragen, die meine Kollegen in der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte "über echte und gefühlte Grenzen des Sagbaren" verhandeln.

Meinungsfreiheit in Deutschland: Warum harte Diskussionen anstrengend, aber richtig sind

Story des Tages

Andrew Harnik/ AP

Abu Bakr al-Baghdadi, Anführer des "Islamischen Staats", war der meistgesuchte Terrorist der Welt. Bis US-Elitesoldaten ihn stellten. SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter, der nicht nur seit Jahren immer wieder in Syrien war, sondern über die Ursprünge des IS auch ein hervorragendes Buch geschrieben hat, rekonstruiert hier die Jagd auf den selbsternannten Kalifen - und klärt die Frage: Was wird nun aus dem Terrorstaat?

Gewinnerin des Tages...

Daniel Karmann/ DPA

... ist Benigna Munsi, Schülerin des Nürnberger Labenwolf-Gymnasiums. Sie ist von einer 15-köpfigen Jury zum Nürnberger "Christkind" gewählt worden und freute sich darüber sehr, wie man auf Bildern sieht: Darauf springt sie lachend in die Luft. Sie darf nun die Stadt Nürnberg repräsentieren und unter anderem den Nürnberger Weihnachtsmarkt eröffnen. Alles gut? Nicht ganz.

Die 17-Jährige gebürtige Nürnbergerin hat braune Haare, eine deutsche Mutter und einen indischen Vater. Der AfD-Landesverband München-Land beleidigte die Jugendliche - offenbar wegen ihres Namens und ihrer Haarfarbe - auf Twitter: Eigentlich habe das Christkind auf Bildern "immer nur goldenes Haar" maulte der Tweet-Verfasser und raunte später, der deutschen Bevölkerung werde es einmal "wie den Indianern" ergehen. Deutlicher hätte das rassistische Gedankengut von Teilen dieser Partei nicht werden können. Und ein besseres Christkind hätte Nürnberg sich nicht wünschen können.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Cem Özdemir erhielt offenbar konkrete Morddrohung: Sein Name stehe ganz oben auf einer Todesliste, heißt es einem Bericht zufolge in einer E-Mail an den Grünen-Politiker. Absender sollen demnach Rechtsextremisten sein

Sein Name stehe ganz oben auf einer Todesliste, heißt es einem Bericht zufolge in einer E-Mail an den Grünen-Politiker. Absender sollen demnach Rechtsextremisten sein Großbritannien stoppt Fracking: Die britische Regierung hat die umstrittene Technik zur Erdgasförderung mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Grund für das Fracking-Moratorium ist eine Serie von Erdbeben

Die britische Regierung hat die umstrittene Technik zur Erdgasförderung mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Grund für das Fracking-Moratorium ist eine Serie von Erdbeben Neue Details zum Lkw-Leichenfund in Essex: Die britische Polizei vermutet inzwischen, dass alle 39 Todesopfer aus Vietnam stammen. In dem Fall gab es zudem weitere Festnahmen

