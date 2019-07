"ein Wahlkampfauftritt der Bundeskanzlerin wird uns in Sachsen nicht helfen" - mit diesen Worten ließ sich Matthias Rößler, immerhin Landtagspräsident, zitieren, als SPIEGEL-Kollegen vor einigen Monaten in den ostdeutschen CDU-Landesverbänden nachfragten, ob man sich in den anstehenden Wahlkämpfen Unterstützung von Angela Merkel wünsche. Rößler war nicht der einzige, der sich reserviert zu möglichen Auftritten der Kanzlerin äußerte. Die Ostdeutsche Merkel und der Osten - das ist keine einfache Geschichte.

Nun kommt sie doch, an diesem Montag absolviert Merkel zwei Termine mit Parteifreund und Ministerpräsident Michael Kretschmer. Offiziell ist es kein Wahlkampf, aber wenige Wochen vor der Landtagswahl am 1. September ist alles Wahlkampf.

Mittags besucht Merkel mit Kretschmer das Siemens-Werk in Görlitz, Firmenchef Joe Kaeser begleitet sie. Siemens wollte den Standort Görlitz eigentlich schließen, später wurde die Entscheidung zurückgenommen. Die gemeinsame Stippvisite von Politik und Konzernleitung soll nun auch signalisieren: Wir stehen zu unserem Wort. 90 Minuten sind eingeplant für Werksrundgang und Gespräche mit Mitarbeitern.

Am Abend ist die Kanzlerin dann in Dresden und nimmt dort im Albertinum an einem Netzwerktreffen von Frauen teil. Merkel wird sicher schon beim Eintreffen gut abgeschirmt werden, Proteste wie bei ihrem Besuch im Sommer vergangenen Jahres sind zu erwarten. Und keine zehn Minuten Fußweg entfernt trifft sich zur gleichen Zeit die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung zu ihrem sogenannten Abendspaziergang und hofft auf einen Mobilisierungsschub, weil ihr Feindbild in der Stadt ist.

Wie hält es die Sachsen-CDU mit der AfD?

Wenn Merkel in Sachsen zu Gast ist, wird auch die AfD Thema sein. In Görlitz hätte beinahe ein Kandidat der Rechtspopulisten das Rathaus erobert, in den Umfragen für die Abstimmung im September sitzt die AfD den Christdemokraten im Nacken. Manche Meinungsforscher sehen sie sogar gleichauf mit der Union - in einem Land, in dem die CDU sämtliche Landtagswahlen seit der Wiedervereinigung haushoch gewonnen hat. Jetzt sieht es schlecht aus, für eine erneute Koalition mit der SPD wird es kaum reichen.

Aber wie wäre es mit Schwarz-Blau? Immer wieder sind die CDU-Leute in Sachsen mit dieser Frage konfrontiert, kein Wunder, wenn sich selbst der CDU-Fraktionschef zunächst nicht zu einem klaren Nein zu einer Koalition mit der AfD durchringen konnte. CDU-Landeschef Kretschmer dagegen wird nicht müde zu betonen, jede Zusammenarbeit mit den Rechtsaußen auszuschließen. Aber was sind seine Worte wert nach dem Wahlabend?

Die Initiative "Zukunft Sachsen" - ein loser Zusammenschluss junger Menschen aus verschiedenen Orten im Freistaat, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern - wollte es genau wissen: Sie hat alle 60 CDU-Direktkandidaten gefragt, ob sie eine Koalition mit der AfD nach der Wahl ausschließen.

Am Montag will die Gruppe das Ergebnis vorstellen. Mein Kollege Timo Lehmann konnte die Umfrage bereits einsehen: 44 CDU-Kandidaten haben demnach geantwortet, alle sagen nein zur AfD. Und die restlichen 16? Haben nicht reagiert, trotz mehrerer Mails und Briefe, wie es von der Initiative heißt. Bekannt sein müsste diese den Politikern eigentlich: Kürzlich verbreitete "Zukunft Sachsen" vor der OB-Stichwahl in Görlitz einen Aufruf von Hollywood-Schauspielern, auf keinen Fall dem AfD-Kandidaten die Stimme zu geben.

Von der Leyen macht Last-minute-Werbung

In Straßburg beginnt die Sitzungswoche des Europäischen Parlaments. Für Ursula von der Leyen ist es die Woche der Wahrheit. Den Montag kann sie noch nutzen für Last-minute-Werbung in eigener Sache, am Dienstagmorgen dann muss sie vor den Abgeordneten die Rede ihres Lebens halten. Dienstagabend dann zeigt sich in geheimer Abstimmung, ob die Mehrheit der 747 Parlamentarier sie als Präsidentin der EU-Kommission mitträgt.

Sicher ist das nicht. Die Linken winken ab, die Grünen zaudern, die Sozialdemokraten stellen Bedingungen, die deutsche SPD-Gruppe will gegen von der Leyen stimmen, obwohl man in Berlin mit der CDU koaliert. Ob sich die Genossen das noch mal überlegen, weil ihnen am Wochenende Otto Schily und Sigmar Gabriel ins Gewissen redeten? Wohl kaum. Gabriel war es übrigens, der seiner Partei nach der Kür von der Leyens riet, über einen Koalitionsbruch nachzudenken. Nun sagt er, sie könne "eine gute Kommissionspräsidentin werden, das steht völlig außer Frage".

Ausgerechnet aus Ungarns Fidesz-Partei kommen positive Signale - und womöglich braucht die Noch-Verteidigungsministerin noch einige Stimmen mehr aus dem Rechtsaußen-Lager, um den Sprung nach Brüssel zu schaffen. Wie von der Leyen in diesen Tagen um die Gunst des Parlaments wirbt, können Sie hier nachlesen.

Verlierer des Tages...

... ist Recep Tayyip Erdogan. Heute vor drei Jahren begann der Versuch von Teilen des türkischen Militärs, den Präsidenten und seine Regierung zu entmachten. Der Putsch scheiterte, mehr als 200 Menschen starben, mehr als 2000 wurden verletzt. Für Erdogan ist Prediger Fetullah Gülen der Hauptverantwortliche, auf eine ehrliche Aufarbeitung der Ereignisse aber warten das Land und die Welt noch immer. Stattdessen nutzte und nutzt Erdogan den gescheiterten Staatsstreich für "Säuberungen" in gigantischem Ausmaß, beim Militär, bei der Polizei, in der Justiz. Zehntausende Menschen sitzen im Gefängnis oder wurden aus dem Staatsdienst entlassen, Oppositionelle und kritische Journalisten verfolgt. Dafür will sich Erdogan am Jahrestag feiern lassen. Für den Abend ist eine Rede auf dem ehemaligen Flughafen Atatürk in Istanbul geplant, den Putschisten in der Nacht des Umsturzversuches vorübergehend besetzt hatten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

