Doch die Regierung Johnson scheint das nicht zu jucken, ihr Land werde trotz der Intervention des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte an den umstrittenen Abschiebeflügen nach Ruanda festhalten, sagte Innenministerin Priti Patel. »Wir werden uns nicht entmutigen lassen«. Auch ihre Kollegin, die Arbeitsministerin Thérèse Coffey will sich mit der Niederlage vor einem europäischen Gericht nicht abfinden. »Ich bin sicher, dass wir das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anfechten werden, denn britische Richter haben vorher entschieden, dass die Flüge abheben können.«

Auch in anderer Angelegenheit fuhr Johnson einer höheren Instanz in die Parade: Wegen des andauernden Nordirland-Streits, leitete die EU heute ein Verfahren gegen Großbritannien ein. Nach dem Brexit war ein Streit darüber entbrannt, wie und wo Waren kontrolliert werden sollen, die aus Großbritannien nach Nordirland gebracht werden, ein Protokoll, das dies regelt, wird bis heute von Großbritannien ignoriert. »Dies ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht«, schimpft der zuständige Kommissions-Vizepräsident Maroš Šefčovič.

Doch je mehr sich Leute über Johnson aufregen, desto größer dürfte dessen heimliche Freude sein. Denn im Grunde verfolgt er sowohl mit dem EU-Streit als auch mit seinem Ruanda-Deal nur konsequent seine Politik. »Boris Johnson hat immer als Populist den Erfolg dort gehabt, wo er kritisiert wurde und andere keine Lösungen haben. Und er hat dann schlechte Lösungen gehabt«, urteilte der Migrationsexperte Gerald Knauss in den »Tagesthemen«. Und trotz der Summe all seiner schlechten Lösungen ist Johnson bis heute im Amt. Low-Performance als Karrieregarant.

3. Scholz' Aktenkoffer

Die Frage, ob Bundeskanzler Olaf Scholz nun in die Ukraine reisen wird, beschäftigte die Deutschen zeitweise mindestens so sehr wie die Frage, ob Deutschland bei der kommenden Fußballweltmeisterschaft in Katar Weltmeister werden kann. Nun, beim gestrigen Nations-League-Spiel gegen Italien gewannen die Kicker 5:2, und damit sind sie nach deutschem Selbstverständnis bereits Weltmeister.

Auch Scholz hat sich nun durchgerungen, nach Kiew zu reisen. Aber ist er damit auch ein Gewinner? Er wolle nicht zu einem Fototermin dahinfahren, sagte der eher spröde Hamburger noch kürzlich. Die große Frage ist also nun, warum dann? Was wird er im Gepäck haben? Scholz habe angekündigt, »nur in die Ukraine zu reisen, wenn er ein konkretes Angebot mitbringen kann«, sagte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union und heimliche verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Anton Hofreiter. »Ich gehe davon aus, dass er sich an sein Versprechen hält.« (Hier mehr .) FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte, »es wäre schön, wenn endlich vollzogen würde, was wir im Bundestag beschlossen haben, also die Lieferung schwerer Waffen.« Der Kanzler habe in der Haushaltsdebatte Mehrfachraketenwerfer und Luftabwehrsysteme angekündigt. Einem Bericht zufolge will Deutschland der Ukraine drei Mars-II-Raketenwerfer liefern.