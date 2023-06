Die Lage am Morgen

Es ist ein seltsames Menschenbild, das Wagenknecht hier zeigt. Würden sich Täter, die zu Belästigung oder Vergewaltigung von Frauen neigen, dafür eine behördliche Erlaubnis holen? Gut, Wagenknecht hat ihren linken Kanon gelesen, sicher auch das angebliche Lenin-Diktum, wonach die Deutschen für den Sturm eines Bahnhofs erst eine Bahnsteigkarte lösen würden.

Immerhin müssten wir Berlinerinnen keine Angriffe von solchen Fake-Frauen fürchten: In der Hauptstadt dauert es so lange, Behördentermine zu bekommen, dass auch der letzte Triebtäter darüber die Lust verlöre.

Aber im Ernst: Hat dieses Szenario irgendeinen Bezug zur Realität? Ist es vorstellbar, dass so ein hart gesottener Heini aufs Amt geht: »Macht mich zur Frau, Ihr Schlampen!« – »Junger Mann, jetzt ziehen Sie erst mal eine Nummer!«

In Sportstudios oder Schwimmbädern könnten Männer schon jetzt problemlos in die Frauenzonen vordringen, egal, ob ihr Ausweis sie als Jürgen oder Helga einstuft. Und in reinen Frauen-Etablissements würde ein offensichtlich männlicher Kunde wohl schon an der Tür einen solchen Aufruhr erzeugen, dass sein perfider Plan scheitern muss.

Was treibt Leute an, die mit solchen Angstszenarien Stimmung gegen eine kleine Minderheit machen?

Zweimal Corona vor Gericht

Erinnert sich noch jemand an diese Pandemie? Heute steht das Virus vor Gericht, genauer gesagt der Umgang der Regierung mit der Pandemie, und das gleich zweimal. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt die Frage, ob die Bundesregierung Kreditermächtigungen über 60 Milliarden Euro, die im Bundeshaushalt eigentlich für Coronahilfen vorgesehen waren, umwidmen durfte für Klimaschutzmaßnahmen. Die Unionsfraktion klagte gegen diese Übertragung in einen Nachtragshaushalt, im Eilverfahren war sie damit zunächst gescheitert. Jetzt geht der Fall ins Hauptsacheverfahren, ein Urteil wird erst in ein paar Wochen erwartet. Aber oft lässt sich in diesen Verhandlungen in Karlsruhe schon eine Tendenz absehen.