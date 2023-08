Die Lage am Morgen

Trump und seine Unterstützer spucken Gift und Galle: In einer Mitteilung wird das US-Justizministerium von Trumps mit den Häschern in Nazi-Deutschland oder im Stalin-Regime in der alten Sowjetunion gleichgesetzt.

Dabei steht die Anklage für das genaue Gegenteil: Amerikas Demokratie zeigt damit, dass sie wehrhaft ist. Sie schützt sich gegen ihre Feinde. Der Sonderermittler tut das einzig Richtige. Er will, dass Trump für seine Taten vor und am 6. Januar zur Verantwortung gezogen wird. Noch nie in der Geschichte der USA hat ein amtierender Präsident sich in dieser Form geweigert, den Ausgang einer demokratischen Wahl zu akzeptieren und das Weiße Haus friedlich an seinen Amtsnachfolger zu übergeben. Trump hat sich damit an einem Grundprinzip der Demokratie versündigt: Am Ende jagte er einen Mob auf das Kapitol los.

Trumps Bemühungen, die Ernennung von Joe Biden zum Präsidenten gemeinsam mit Helfern zu sabotieren, werden von Smith haarklein aufgelistet. Viele Details der Anklage sind bereits bekannt, weil der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zum 6. Januar sie zuvor durch die Befragung von Hunderten Zeugen ermittelt hatte. Offenkundig konnte Smith aber auch auf die Aussage von früheren Trump-Getreuen zurückgreifen, die der Ausschuss nicht vernehmen konnte, speziell Ex-Stabschef Mark Meadows und Ex-Vizepräsident Mike Pence.

Für Trump könnte dieser Prozess besonders unangenehm werden. Er wird nach Lage der Dinge in Washington, DC, stattfinden. Auch die Geschworenen, die das Urteil sprechen, werden von hier kommen, also aus einer Stadt, die bei Präsidentenwahl fast zu 93 Prozent für Joe Biden gestimmt hat.

Anklage wegen Wahlverschwörung: Trumps Sünden, Amerikas Albtraum

Eskaliert die Lage in Niger?

Die Situation in Niger wird immer brenzliger. Womöglich bahnt sich in dem afrikanischen Land sogar ein Großkonflikt an, mit unübersehbaren Folgen für Afrika, aber auch für Europa.

Nachdem die Gemeinschaft westafrikanischer Staaten Ecowas den neuen Machthabern in Niger ein Ultimatum gestellt hatte, die rechtmäßig gewählte Regierung wieder einzusetzen, schalten sich nun die Führungen der Nachbarländer Burkina Faso und Mali ein.

Dort sind ebenfalls Militärs an der Macht, Brüder im Geiste der Putschisten in Niger. Sie warnten die Ecowas vor einem militärischen Eingreifen in Niger. Dieses würde einer Kriegserklärung auch gegen sie gleichkommen, so die Militärs.