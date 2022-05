1. Baerbock in Butscha, Scholz in Berlin Als erstes Mitglied der Bundesregierung seit Kriegsbeginn hat Außenministerin Annalena Baerbock heute Kiew besucht (und als »Einzige mit Format«, wie der CDU-Generalsekretär neulich sagte, um dem Kanzler einen mitzugeben). Baerbock machte sich unter anderem im Vorort Butscha ein Bild von der Zerstörung. Dort waren nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden – teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. »Baerbock schien mir ehrlich betroffen zu sein«, sagt meine Kollegin Alexandra Rojkov, die den Besuch in Kiew beobachten konnte. »Verständlich, wenn man an einem Ort steht, an dem ein Massengrab war.« Baerbock forderte, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und sicherte Unterstützung bei der Aufklärung zu. Außerdem wiedereröffnete sie die deutschen Botschaft in Kiew, allerdings wird sie nur mit Minimalbesetzung arbeiten und nur mit eingeschränktem Betrieb. Und sie kündigte an, man werde in wenigen Tagen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 beginnen, die Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden an die Ukraine liefern werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Baerbock für die Unterstützung. Es sei von großem Wert für das Land, dass sich Deutschland solidarisch zeige mit dem ukrainischen Volk, sagte Selenskyj einem von der Präsidialverwaltung veröffentlichten Video. Und Olaf Scholz? Er »begrüße«, wie es so schön heißt, die Reise Baerbocks, sagte der Kanzler bei einer Pressekonferenz, ebenso wie die von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am Wochenende. Er betonte auch, dass er froh über das vorangegangene Gespräch zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei. »Nun, glaube ich, ist das eine gute Grundlage auch für die ja unverändert wichtigen Zusammenarbeitsbeziehungen, die wir haben.« Und fährt er denn jetzt selbst? Keine Antwort. Lesen Sie hier mehr: Selenskyj empfängt Baerbock und bedankt sich bei Deutschland Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine: Mein Nachbar, der Besatzer: Die Metschkalos hatten sich gerade fertig eingerichtet, da marschierten Putins Soldaten in die Siedlung in Irpin ein. Während die einen über Heimweh klagten, terrorisierten und töteten die anderen .

Jede zweite Lehrkraft hat geflüchtete ukrainische Kinder an ihrer Schule: Viele Kultusminister halten Willkommensklassen für die beste Möglichkeit, ukrainische Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Laut einer Umfrage unter Lehrkräften sieht die Wirklichkeit jedoch vielerorts anders aus.

Tausende Zivilisten in Mariupol getötet: Nach Angaben der Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen sind in der belagerten Hafenstadt Tausende Zivilisten gestorben. Es habe schwere Menschenrechtsverletzungen gegeben, auch vonseiten der Verteidiger.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update 2. Werte und Wertverfall Die Deutschen zeigen sich großzügig und hilfsbereit: 752 Millionen Euro haben sie gespendet für die Ukraine und die Geflüchteten aus dem Land. Es ist »das höchste Spendenvolumen für eine einzelne Katastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik«, berichten mein Kollege Markus Dettmer und meine Kollegin Laura Meyer. Der bisherige Rekord lag bei 670 Millionen Euro für die Tsunami-Opfer in Südostasien im Jahr 2004, gefolgt von 631 Millionen Euro für die Hilfe bei der Flutkatastrophe in Deutschland im vergangenen Jahr. (Hier mehr dazu.)

Die Deutschen fürchten zugleich, dass ihr Geld an Wert verliert. Die Teuerungsrate steigt auf Höhen, die das Land seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Mein Kollege Tim Bartz hat mit dem Ökonomen Thomas Mayer darüber gesprochen, wie man seine Ersparnisse schützen kann. Die schlechte Nachricht: »Die Inflation dürfte also auf unabsehbare Zeit auf hohem Durchschnittsniveau schwanken«, sagt Mayer. Wer ein Aktienportfolio hat, könnte trübsinnig werden: Allein der Dax hat seit Jahresbeginn 15 Prozent verloren. Die gute Nachricht: »Wer sich an das hält, was Mayer aus Studien herausdestilliert hat, kann cool bleiben«, sagt Tim. »Denn auf die lange Sicht, und nur die sollte für Kleinanleger entscheidend sein, bleibt die Börse unschlagbar.« Wer Aktien 20 Jahre oder länger halte, erziele immer eine positive Rendite – völlig egal, zu welchem Zeitpunkt die Anleger eingestiegen sind. »Eine tröstliche Erkenntnis«, sagt Tim. Wobei ich vermute, dass Großeltern das anders sehen könnten, wenn sie sich gerade nach einer Anlagemöglichkeit umschauen. Lesen Sie hier das ganze Interview: Wie lange bleibt die Inflation, Herr Mayer? 3. Schaut Kliemann in die Röhre? Namenswitze, das lernen angehende Redakteure und Redakteurinnen an der Journalistenschule, sollte man sich verkneifen. Im Fall des YouTube-Influencers und Unternehmers Fynn Kliemann verbietet sich also alles, was in Richtungen »Er war nur an einer Fynn-Win-Situation interessiert« geht.

Kliemann steht jedenfalls weiter massiv unter Druck. Zur Erinnerung: Recherchen von Jan Böhmermann und seinem »ZDF Magazin Royale« hatten ihm unterstellt, die Öffentlichkeit über Produktionsort und -bedingungen von Masken getäuscht zu haben. Jetzt wenden sich die Geschäftspartner von ihm ab: Die NGO »Viva con Agua« teilte auf ihrer Website mit, »alle Geschäftsbeziehungen« zu Kliemann zu beenden, inklusive aller angegliederten Unternehmen.

Der Energieversorger EWE kündigte an, die weitere Zusammenarbeit mit Kliemann zu überprüfen.

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis erkannte Kliemann einen Sonderpreis wieder ab, den sie ihm 2020 verliehen hatte.

Der Online-Modehändler About You stoppte direkt nach Bekanntwerden der ZDF-Recherche den Verkauf der Stoffmasken von Kliemanns Unternehmen. About-You-Chef Tarek Müller sagte auf Instagram, dass man nicht gewusst habe, dass die Masken nicht aus Europa stammten. Bei Kliemann scheint sich nun auch die Art der Kommunikation zu verändern: Zunächst sah es so aus, als wollte er transparent und offen zu allen Vorwürfen Stellung nehmen, wie das Interview zeigt, das er in der vergangenen Woche meinen Kollegen Jonas Leppin und Anton Rainer gab (hier das ganze Gespräch ). Jetzt veröffentlichte Kliemann hingegen ein Statement, wonach er Zeit brauche, bis er »Klarheit über die Details habe«. Er wolle »diesmal nicht wieder mit einer überhitzten Aussage« aufklären, nachdem er »frisch überrollt wurde« und werde sich daher erst mal zurückziehen. Der Kliemann-Wandel scheint unaufhaltbar.

