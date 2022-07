Die Lage am Morgen

Aber Merkel war nicht immer so, nein. Als Oppositionsführerin veröffentlichte sie kurz vor einer US-Reise im Februar 2003 – also kurz vor Beginn des Irakkriegs, den die rot-grüne Bundesregierung ablehnte – einen Beitrag in der »Washington Post«, der Titel: »Schröder spricht nicht für alle Deutschen«.

In der Folge war ordentlich Dampf im Regierungslager. SPD-Fraktionschef Franz Müntefering warf der CDU-Chefin »Diffamierung« vor und der SPD-Generalsekretär, ein Mann namens Olaf Scholz, hielt Merkel vor, sie verstoße gegen die Grundregel, die deutsche Regierung im Ausland »nicht madig zu machen«.

Merkels Nachnachnachfolger Friedrich Merz war gestern in Polen und heute in Litauen. Er sagt zwar nicht: Scholz spricht nicht für alle Deutschen. Aber allzu freundliche Worte fand er in Warschau auch nicht für die Bundesregierung, die wegen des stockenden Panzer-Ringtauschs östlich der Oder aktuell nicht wohlgelitten ist. Merz stellte klar: Die deutschen Panzer müssen kommen, »diese Kompensation muss geleistet werden, so wie die polnische Regierung es erwartet«. Basta.

Annalena Baerbock ist derweil in Griechenland und der Türkei unterwegs. Kritik an der eigenen Regierung gibt’s von der Außenministerin logischerweise nicht. (Obwohl das so logisch gar nicht ist, denken Sie mal an Herbert Wehner anno dazumal, als er in Moskau seinem Kanzler Willy Brandt daheim attestierte, der Herr bade gern lau).