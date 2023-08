Die Lage am Morgen

»Hubert ist ein Pfundskerl, hat für alle Bürger ein offenes Ohr«, zitierte die »Bild«-Zeitung eine Stadtratskollegin von Aiwanger, sogar eine Sozialdemokratin. Wer kennt sie nicht, diese politischen Pfundskerle? Am Dienstagmorgen konnte man wieder einen von ihnen live und in Action beobachten, in einem ICE am Berliner Hauptbahnhof. Da brüllte ein sächsischer AfD-Bundestagsabgeordneter, für Kennerinnen der Partei durch seinen prägnanten Lockenkopf leicht zu identifizieren, den Schaffner so richtig zusammen. Denn der Zug war nicht weit genug in den Bahnhof eingefahren, und die Aussteigenden der 1. Klasse mussten mehrere Wagen durchqueren, bis sie eine Tür fanden, die sich zum Bahnsteig hin öffnete. Normalerweise lassen AfD-Politiker keine Gelegenheit aus, die Sorgen des kleinen Mannes zu bemühen, der von den »Altparteien« im Stich gelassen werde. Nur sollte dieser kleine Mann lieber nicht im Weg stehen, wenn ein AfD-Abgeordneter sein Grundrecht auf bequemes Aussteigen aus der 1. ICE-Klasse ausüben will. Sonst erlebt er brutalstmögliche Volksnähe.

Die Causa Aiwanger ist nicht nur deprimierend wegen der schlichten Tatsache, dass von ihm wohl auch heute kein Wort der Entschuldigung zu erwarten ist für die antisemitischen Ausfälle und Witzchen in seiner Jugend. Deprimierend ist auch, dass in Kreisen, die sich »bürgerlich« nennen, die Arbeit der Medien, speziell die der »Süddeutschen Zeitung«, die das Flugblatt als erstes Medium publik machte, als mindestens so schlimm bewertet wird, wie Aiwangers Verhalten. Von Kampagne ist die Rede. Es mag im ersten Anlauf handwerkliche Fehler der Kolleginnen und Kollegen gegeben haben. Aber wäre das Flugblatt nicht öffentlich geworden, wäre uns eine wichtige Facette des »Menschenfreundes« Aiwanger (Selbstbezeichnung) verborgen geblieben.

Sag mir, wo Du stehst

Ja, Meseberg ist vorbei, aber nein, die Klausurphase noch nicht, sorry. Die FDP-Fraktion macht einfach weiter in Dresden. Der Grünen-Bundesvorstand fängt jetzt auch an in Nürnberg, also Söder-Land. Und der geschäftsführende Vorstand der Unionsfraktion tagt ab heute in Schmallenberg im Hochsauerland, also Friedrich-Merz-Land. Die Grünen haben ihren Tagungsort natürlich mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern ausgesucht, und die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann werden selbstverständlich auch Präsenz zeigen.