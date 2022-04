Die Lage am Morgen Und jetzt noch mal mit weniger Gefühl, bitte!

Eine materiell und geistig völlig entmilitarisierte deutsche Gesellschaft und ihre Politik müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, dass sie einen beträchtlichen Teil ihrer Bestände an Waffen (zumindest den Teil, der funktioniert) an ein anderes Land abgeben. Weil dieses Land von einem bislang engen Partnerland Deutschlands angegriffen wurde. Traditionell tut sich Deutschland schwer mit allem Militärischen, was auch daran liegen dürfte, dass die Politik es damit in den vergangenen Jahren wenig belastet hat. Erst mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und dem Abzug der westlichen Truppen kam die Erinnerung – Moment, da war doch was! Wir haben eine Armee. Mit dem russischen Angriffskrieg hat sich das nun vollends geändert. In einer Umfrage nach der »Zeitenwende«-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz wünschten sich zwei Drittel der Deutschen, dass sich ihr Land mehr in Krisen engagiere.