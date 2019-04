Die Lage am Dienstag

es liegt etwas in der Luft in Berlin, eine Erwartung, ein Fieber. Es wird noch mehr spekuliert als sonst, mehr fantasiert. Wenn etwas passiert, dann noch in diesem Jahr, heißt es. Jamaika lautet das Wort, um das sich die Spekulationen drehen. Die Frage: Wie kommt Annegret Kramp-Karrenbauer vor Ende der Legislaturperiode ins Bundeskanzleramt, wenn die SPD sie nach einem Verzicht Merkels nicht wählen würde?

Eine Antwort: Sie müsste FDP und Grüne von einem Jamaika-Bündnis überzeugen. Die Spekulation: Sie macht das überfallartig irgendwann nach der Europawahl, um noch zwei Jahre zu haben, in denen sie sich als Kanzlerin präsentieren kann.

Zwei Politiker, die an höchster Stelle an einem solchen Wechsel beteiligt wären, rechnen mit diesem Szenario. Andere widersprechen. Was Kramp-Karrenbauer für Jamaika braucht:

Erstens: Die Zustimmung der Kanzlerin. Sie würde nicht gerne abdanken, aber am Ende vielleicht schon, um der möglichen Nachfolgerin nicht die Zukunft zu verbauen.

Zweitens: Die FDP, mit deren Zustimmung zu rechnen ist. Sie will nur nicht mit Merkel regieren.

Drittens: Die Grünen, bei denen manches von der Europawahl abhängt. Werden sie sehr stark, um die 20 Prozent, würden sie vielleicht lieber bis zur nächsten Wahl warten, um sich erst einmal im Bundestag so richtig breit zu machen. Blieben sie unter ihren Erwartungen, wären sie offener für Gespräche.

Viertens: Mut. Gehen die Koalitionsgespräche schief, kann sich AKK wieder im Saarland nach einem Job umsehen.

Fünftens: Den Starrsinn der SPD. Denn würden sich die Sozialdemokraten doch noch bereit erklären, AKK vorzeitig zur Kanzlerin zu wählen, wäre das der bequemere Weg.

Das war jetzt viel Konjunktiv, ich weiß. Den Indikativ mag ich auch lieber, aber dieser Möglichkeit traue ich absolut zu, Wirklichkeit zu werden.

Böhmermanns Gartenzaun

DPA

Angela Merkel wird heute nicht vor dem Berliner Verwaltungsgericht auftauchen, aber es wird um sie gehen, um zwei Worte von ihr. Die Kanzlerin hatte dem Fernsehsatiriker Jan Böhmermann im April 2016 vorgeworfen, sein Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan sei "bewusst verletzend". Böhmermann hat das Kanzleramt auf Unterlassung verklagt. Merkel hat zugegeben, dass ihre Aussage ein Fehler war. Sie hat nicht zugegeben, dass sie Erdogan zur Seite gesprungen ist, auf Kosten der Meinungsfreiheit, weil sie einen Flüchtlingsdeal mit ihm geschlossen hatte und in seiner Abhängigkeit stand. In dieser Sache hat Merkel sich und die Bundesrepublik blamiert. Aber sie deshalb verklagen?

Böhmermann hat sich mit seinem Gedicht auf die politische Bühne begeben, sich zum politischen Akteur gemacht. Das ist etwas anderes als der Streit am Gartenzaun, der gerne mal vor Gericht landet. Eine Verrechtlichung würde den politischen Streit blockieren und damit auch den Diskurs, da man hier nicht immer scharf trennen kann. Böhmermann, der so gerne verbal attackiert, sollte nicht juristisch gegen eine verbale Attacke vorgehen, auch wenn ihm das selbst widerfahren ist. Da tut er sich keinen Gefallen.

Schwarzer Stein

Philippe Wojazer/ REUTERS

Heute ist der Tag, an dem wir auf schwarzen Stein blicken. Ich bin sehr traurig.

Verlierer des Tages

REUTERS

Ein Wort, das ich immer wieder gerne lese, heißt "Güterstandsschaukel". Es klingt einerseits technisch, andererseits heimelig, nach einer Mischung von Ehevertrag und Hollywoodschaukel, und in diesem Spannungsfeld bewegen sich viele Ehen, glaube ich. Leider aber hat diese Schaukel gar nichts Heimeliges, sie dient dazu, Geld vor dem Zugriff von Behörden zu sichern, auf einem kruden, aber legalen Weg.

Die Eheleute Winterkorn sind diesen Weg gegangen, vielleicht in Erwartung einer hohen Strafe und Schadensersatzforderungen gegen Martin Winterkorn, den ehemaligen Chef von Volkswagen. Gestern hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen ihn und vier weitere Manager erhoben. Er soll frühzeitig vom Dieselbetrug gewusst haben. Womöglich hat er sich einen Notgroschen erschaukelt.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit