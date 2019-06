womöglich ist heute ein Tag, an dem Annegret Kramp-Karrenbauer kein Fehler nachgewiesen wird. Es kann aber auch anders kommen. Im Moment erlebt sie eine Zeit, für die es eigentlich nur eine Strategie gibt: ins Bett legen, Decke über die Ohren ziehen und auf bessere Tage warten.

Seit einiger Zeit wirkt das so bei ihr: Redet Kramp-Karrenbauer, liegt sie daneben - wie bei ihrem Lob für den Sieg des CDU-Kandidaten in Görlitz. Schweigt sie, liegt sie ebenfalls daneben - wie bei ihrer zunächst unterbliebenen Reaktion auf die Festnahme eines Rechtsextremen, der verdächtigt wird, den CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen zu haben. Gäbe es eine Alternative zu Reden oder Schweigen, Kramp-Karrenbauer müsste sie wählen. Aber es gibt diese Alternative nicht.

Es ist sicherlich zu früh, Annegret Kramp-Karrenbauer abzuschreiben. Aber ein Blick auf vergleichbare Verläufe lässt ihr wenig Hoffnung. Bei ihren Wahlkampagnen 2013 und 2017 konnten die SPD-Kandidaten Peer Steinbrück und Martin Schulz ab einem bestimmten Punkt nichts mehr richtig machen. Alles ging schief oder wurde gegen sie ausgelegt. Hat einen ein solcher Strudel erfasst, sind Politik und Medien meist gnadenlos.

Blocking for Future

Daniel Bockwoldt / DPA

Die reine Demonstrationsphase ist für die Aktivisten von "Fridays for Future" vorbei. Heute beginnen in Erkelenz sogenannte Aktionstage gegen die Kohleverstromung. Zu dem Bündnis, das sich an einer Blockade des Kohlekraftwerks Garzweiler versuchen will, zählen auch die Jugendlichen von "Fridays for Future", die sich bislang meist damit begnügten, über die Boulevards zu laufen und den Erwachsenen lautstark, aber freundlich Hinweise auf ihre Versäumnisse bei der Klimapolitik zu geben. Nun kommen die Taten. Es wird sich dann zeigen, welche Kraft diese Jugendbewegung noch entwickeln kann.

Hoffen auf 2025

Alex Brandon/ AP

Ende Januar 2025 werde ich 63 Jahre alt sein. Das ist nicht zu spät, finde ich, um das Leben noch einmal richtig zu genießen (und zu meinem Leben gehört nun einmal der tägliche Blick auf die Politik). Ende Januar 2025 wird es garantiert einen US-Präsidenten geben, der nicht Donald Trump heißt. Heute Nacht gab er in Orlando, Florida, seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekannt.

Schmusig in Dortmund

Bernd Thissen/ DPA

Der Satz "Hier geht's zu wie auf einem Evangelischen Kirchentag" steht für das große Nette, ist aber nicht nett gemeint. Zu kuschelig, zu schmusig - das ist gemeint. Dortmund kommt von heute an bis Sonntag in den Genuss dieser Stimmung, beim 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag.

Aber was sollte daran schlecht sein, dass zigtausend Leute friedlich miteinander reden, diskutieren, streiten? In den Zeiten des Internethasses sind solche Gelegenheiten kostbar. Die Witze über Evangelische Kirchentage kann man sich sparen (sage ich mir selbst).

Gewinner des Tages

DPA/Christophe Gateau

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff wird heute 60 Jahre alt. Sein politisches Leben verlief wechselhaft, aber er hat einen Satz gesagt, der konstituierend ist für die moderne Bundesrepublik. In einer Rede sprach er zunächst davon, dass Christentum und Judentum zweifelsfrei zu Deutschland gehörten. Dann sagte er: "Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland."

Einen ähnlichen Satz hatte zuvor schon Wolfgang Schäuble gesagt, aber erst Wulffs Worte lösten eine größere Debatte aus und sind in den Köpfen hängengeblieben. Das bleibt ein Verdienst.

Der Satz geht auf eine Anregung des Filmproduzenten Walid Nakschbandi zurück, ein Deutscher mit afghanischen Wurzeln. Aus Gesprächen und Mailwechseln mit Nakschbandi weiß ich, dass er inzwischen nicht mehr daran glaubt, Muslime könnten in Deutschland als gleichberechtigt anerkannt werden. Er lebt jetzt in einem anderen Land.

Ihr Dirk Kurbjuweit