Die Lage am Montag

Warum Ostdeutschland so anders ist als der Westen - diese Frage wird die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer heute beschäftigen. In Berlin trifft sie Kreisvorsitzende ihrer Partei aus Sachsen. Dies ist das zweite Gespräch nach kritischen Briefen aus einigen sächsischen Kreisverbänden an Kramp-Karrenbauer. Zur Vorbereitung sollte sie sich ein Video der Sommerpressekonferenz ihrer Parteikollegin Angela Merkel, Ostdeutsche und Bundeskanzlerin, anschauen.

Die hatte kürzlich Frustrationen im Osten damit erklärt, dass besondere Sozialtechniken aus DDR-Zeiten nach dem Fall der Mauer wertlos geworden seien. Die Menschen hätten zum Beispiel gelernt, geschickt in einer Mangelwirtschaft einzukaufen. In der Überflussgesellschaft beschränkt sich das Konsumentengeschick hingegen darauf, den Kontostand im Rahmen zu halten.

Frage: Wenn Merkel so genau weiß, was den Osten umtreibt, warum konnte sie dann nicht dazu beitragen, die neuen Landesteile besser in die Bundesrepublik zu integrieren?

Menschlich Krieg führen?

Den Krieg menschlicher machen, das klingt nach Zynismus, nach Unmöglichkeit. Wer so denkt, hat heute nichts zu feiern. Für die anderen ist das ein guter Tag, denn heute vor 70 Jahren wurde das Genfer Abkommen unterzeichnet. Es überarbeitet und ergänzt die Genfer Konvention von 1864, die Regeln für einen halbwegs humanen Umgang vor allem mit Verwundeten definierte. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geht darauf zurück.

Am 12. August 1949 kamen unter anderem Regeln für Kriegsgefangene und die Zivilbevölkerung hinzu. Es wäre leicht aufzuzählen, wann und wo diese Regeln mit Füßen getreten wurden, Vietnam, Syrien und so weiter. Das war in jedem Fall schrecklich und unerträglich. Aber ohne Frage gibt es auch eine Menge Situationen, in denen das Genfer Regelwerk den Schrecken gelindert hat. Für jede einzelne hat es sich gelohnt.

Pack die Badehose ein...

Die Politik der Badehose wird selten angewandt, hat aber eine mindestens 100-jährige Demokratiegeschichte. Im Sommer 1919 ließen sich Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske beim Baden in der Ostsee fotografieren. Diese Vergnügung kam in den harten Nachkriegszeiten nicht gut an.

Italiens Innenminister Matteo Salvini macht derzeit eine Strandtour und zeigt sich dabei auch in Badehose. Was er damit erreichen will, ist nicht ganz klar, um Schönheitspunkte kann es ihm eher nicht gehen. Es ist womöglich Ausdruck eines überbordenden Selbstbewusstseins, gekoppelt mit einer Verhöhnung seiner Gegner: Ich kann mir alles erlauben.

Das wird man noch sehen. Heute beginnen in Rom Gespräch darüber, ob und wann der Weg für Neuwahlen frei gemacht wird. Salvini hatte ein mögliches Ende der Regierung provoziert, weil er mit einem Sieg rechnete. Das ist aber gar nicht gewiss, wie sich am Wochenende zeigte. Es könnte Koalitionen geben, die ihn als Regierungschef verhindern. Dann hätte er noch mehr Zeit für den Strand.

Gewinner des Tages...

... ist Mark Knopfler, der heute 70 Jahre alt wird. Er war der Kopf der Band Dire Straits, und in meiner Generation haben Jungs 1978 zu "Sultans of Swing" mit der Luftgitarre gezaubert. Ich bin nur froh, dass es damals noch keine Handyvideos gab.

