heute beschäftigen wir uns mit dem CDU-Parteitag in Leipzig, der gestern eine Überraschung bot und heute vielleicht noch eine. Außerdem geht der Blick nach Hannover, wo an diesem Samstag die Nazis demonstrieren und die Pressefreiheit attackieren wollen.

Machtfrage gestellt, Machtfrage nicht geklärt

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Schon erstaunlich, wie plötzlich in einen Raum mit weit über tausend Menschen die ganz große Stille einkehren kann. Da hat sich die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gestern an Tag 1 des CDU-Parteitags bereits mehr als eine Stunde durch ihre kämpferische Rede gekämpft, als sie doch noch zum furiosen Finale ansetzt - und die Vertrauensfrage stellt: Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, "dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute." Stille.

"Dann lasst es uns heute auch beenden" - das beweist einerseits Mut, andererseits ist es eine Hochrisikostrategie. Denn eine Vertrauens- und Machtfrage, die stellt kein Politiker aus sicherer Position heraus. Ganz im Gegenteil, sie ist ein Zeichen der Schwäche, wie es mein Kollege Ralf Neukirch treffend kommentiert. Ein letztes Mittel, um die Partei wieder auf Kurs zu bringen.

Nur ist dann eben nichts geschehen. Denn der potenzielle Herausforderer ließ die Herausforderung abperlen. Der Rivale Friedrich Merz hat Kramp-Karrenbauer ganz nonchalant seiner Loyalität versichert und das auch noch in einen Angriff auf die SPD verpackt: "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Wir sind loyal, zu unserer Vorsitzenden, unserer Parteiführung und zur Bundesregierung."

Das war schon ziemlich dick aufgetragen. Wieder so ein Moment der Stille. Plötzlich wirkte Kramp-Karrenbauers eben noch mutig erscheinende Offensive ein bisschen schräg, ein bisschen theatralisch. Gleichzeitig verzichtete Merz nicht auf seine Ambitionen, im Gegenteil: er machte sie deutlich: Im nächsten Jahr würden die Inhalte "mit glaubwürdigen Personen" verbunden.

Friedrich Merz hat die Auseinandersetzung nur vertagt. Nächstes Jahr geht es dann um die Kanzlerkandidatur.

Speerspitze der Union

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Apropos K-Kandidatur. Da kommt der heutige Gast des CDU-Parteitags ins Spiel. Aus München reist der CSU-Vorsitzende Markus Söder an. Nach den Jahren des schwarz-schwarzen Missvergnügens herrscht der schwarz-schwarze Burgfrieden. Weil Streit stiftet Chaos und Chaos mag der konservative Wähler nicht so gern. Hat Söder erkannt, hat Kramp-Karrenbauer erkannt.

Dennoch sollten sie bei der CDU den Quasi-Parteifreund aus dem Süden nicht unterschätzen. Im Gegensatz zur CDU ist die CSU fertig sortiert. Im strategischen Zentrum steht Söder, das Programm heißt Söder.

Stabile CSU, instabile CDU: Das hat schon einmal dazu geführt, dass die kleine Schwester die große mitsteuerte. Als die CDU nach dem Machtverlust im Bund und der Parteispendenaffäre zu Beginn der 2000er Jahre geschwächt war, profilierte sich die CSU als "Speerspitze der Opposition" (Theo Waigel). Das war dann letztlich die Grundlage für die Kanzlerkandidatur von Edmund Stoiber.

Und nun Söder? Man sollte den 52-Jährigen als möglichen Kanzlerkandidaten mit auf der Liste haben, auch wenn er selbst lange nicht so ambitioniert ist wie seinerzeit Stoiber. Der übrigens hat der Kanzlerin gerade eine misslungene Machtübergabe an Kramp-Karrenbauer attestiert und darauf hingewiesen, dass es nun eine Diskussion "innerhalb und außerhalb der CDU" gebe, die 2020 entschieden werden müsse. Innerhalb und außerhalb. Zwinkersmiley.

Nazis dürfen gegen Journalisten demonstrieren

Michael Sohn/AP

Es ist eine Entscheidung, die schmerzt: In Hannover darf heute die rechtsextreme NPD aufmarschieren und gegen Journalisten demonstrieren. Wie bitter. Bis zuletzt hatte die Polizeidirektion Hannover vor Gericht für ein Verbot gekämpft, Begründung: Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der Pressefreiheit. Doch das Verwaltungsgericht Hannover kippte das Verbot, am Freitagabend bestätigte dies dann auch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.

Die Nazi-Demonstration richtet sich gegen mehrere unserer Kollegen, die namentlich genannt werden. Ihnen gilt unsere Solidarität.

Im Zentrum steht Julian Feldmann, der für das NDR-Magazin "Panorama" an einem Beitrag über einen früheren SS-Mann beteiligt war. Der SS-Mann relativierte den Holocaust und verhöhnte die Opfer eines Massakers in Frankreich, bei dem er selbst dabei gewesen war. In der rechtextremistischen Szene wird dieser Täter als "Held" verehrt. Angehörige von Opfern des Nazis bekunden Feldmann nun Zuspruch.

Die Polizei geht für Samstag von rund 100 Teilnehmern bei der NPD-Demo aus. Das Bündnis "bunt statt braun" ruft ab mittags zur Gegendemo auf, rund 2000 Teilnehmer werden erwartet. Es soll auch Hannovers neu gewählter Oberbürgermeister Belit Onay sprechen.

Rechte Demo in Hannover: NDR-Journalist bekommt Zuspruch aus Frankreich

Gewinner des Tages...

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

ist das Grußwort. Eigentlich ein auf Parteitagen missachtetes Frühformat, dem der gemeine Delegierte durch Flucht an die Kaffeebar im Foyer zu entgehen weiß. Doch die CDU hat auf ihrem Leipziger Parteitag neue Maßstäbe gesetzt. So grüßte erst ganz herzlich der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Parteitagsregie bedankte sich anschließend ganz herzlich beim "Ministerpräsidenten Kretschmann".

Dann grüßte Ursula von der Leyen, die künftige EU-Kommissionspräsidentin, die das Grußwort zu einem Grußvortrag umwandelte, der den Titel "Ich, meine vielen Erfolge und die CDU" mit Recht hätte tragen dürfen. Von der Leyen bekam anschließend ähnlich viel Applaus wie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung für sein Grußwort. Nur ist der halt in der SPD.

Aus Schwerin kam ein Gruß der besonderen Art. Kevin Kühnert schickte ein vergiftetes Hallo zum CDU-Parteitag, der SPD-Rebell wurde gestern in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns mit knapp 89 Prozent als Juso-Chef bestätigt. Für die Vorsitzende der CDU im entfernten Leipzig hatte er nur Spott übrig. Ihre Machtfragen-Rede kommentierte er so: "Ich bin saufroh und glücklich, nicht solche piefigen, unterwürfigen und erpresserischen Worte an meinen Verband richten zu müssen."

Und dann natürlich das größte Grußwort, das ein CDU-Parteitag seit langem gesehen hat: Es grüßte die Nicht-mehr-Vorsitzende und Noch-Kanzlerin Angela Merkel. Das Grußwort ist jetzt ganz stolz und auch ein bisschen erschöpft.

Merkel auf dem CDU-Parteitag: Und der Zukunft abgewandt

