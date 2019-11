heute befassen wir uns mit den Vorstößen der Verteidigungsministerin, mit den Ideen von Ursula von der Leyen und den Tabus der deutschen Sprache.

AKK auf dem Gas, Scholz auf der Bremse

Ralph Orlowski/ REUTERS

Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer scheint den Zustand der permanenten Selbstverteidigung endgültig satt zu sein, den Streit mit widerspenstigen Thüringern, die vermurksten Rentenreformen und mauen Umfragewerte.

Heute trifft sie US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin, und rechtzeitig davor hat die Ministerin gestern in einer verteidigungspolitischen Grundsatzrede ein paar Pflöcke eingeschlagen: Deutschland müsse seine "Rolle der Gestaltungsmacht" annehmen, forderte AKK, und bereit sein, "gemeinsam mit unseren Verbündeten das Spektrum militärischer Mittel wenn nötig auszuschöpfen".

Das hört Pompeo gerne, und heute hat er gleich vier Gelegenheiten, Kramp-Karrenbauer dafür zu loben: In einer Rede bei der Körber-Stiftung, in Begegnungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - und im Meeting mit Finanzminister Olaf Scholz.

Oh weh, Scholz. Sicher haben Pompeos Berater ihm längst die SPIEGEL-Meldung übersetzt, in der mein Kollege Matthias Gebauer gestern berichtete, dass der Finanzminister das Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben aus der Halbzeitbilanz der GroKo gestrichen hat, gegen den Wunsch von Kramp-Karrenbauer. Kein Geld bedeutet keine militärische "Gestaltungsmacht" für Deutschland. Damit ist die AKK-Offensive vorerst wieder ins Stocken geraten.

Streit über Verteidigungsausgaben: Scholz sabotiert Kramp-Karrenbauer

Nachdenken über Deutschland

Paul Zinken/ DPA

Die ganze Woche stand im Zeichen des Mauerfall-Jubiläums, und in Berlin liegen Freud und Leid in diesen Tagen besonders nah beieinander: Die spannenden und bewegenden Gedenkveranstaltungen gehen Hand in Hand mit einem dem Jubiläum würdigen Verkehrschaos im Regierungsviertel, das vor allem durch die gesperrte Verkehrsachse "Straße des 17. Juni" erzeugt wird.

Heute Morgen wird zunächst im Bundestag über die friedliche Revolution diskutiert. Eine gute Gelegenheit für westdeutsche AfD-Politiker, noch einmal wie in den jüngsten Landtagswahlkämpfen zu erklären, wie die Wende für die Ostdeutschen am besten vollendet werden sollte.

Die unterhaltsamste Veranstaltung des Tages scheint mir heute Mittag in der Landesvertretung Schleswig-Holstein stattzufinden. Dort diskutiert eine Runde von Herren, größtenteils ehemalige Journalisten, wie sie damals die legendäre Pressekonferenz von Günter Schabowski miterlebten.

Politisch viel relevanter, wenn auch ohne Bezug zum Jubiläum, wird aber Abends der Auftritt der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor der Konrad-Adenauer-Stiftung sein, wo sie ihre Visionen für Europa skizzieren will. Auch Angela Merkel wird zuhören, obwohl sich beide Frauen eigentlich schon tagsüber zu Gespräch und Pressekonferenz treffen. Da zeigt sich, welches Gewicht die Kanzlerin ihrer Ex-Ministerin zubilligt. Ob sie Kramp-Karrenbauer ähnlich wichtig nimmt?

Darf man noch "Zigeuner" sagen?

Florian Schuh/ picture alliance / dpa

In der Grundschule haben wir früher noch das Lied "Lustig ist das Zigeunerleben" gesungen. Seither habe ich gelernt, das hässliche Wort sei tabu, man solle von Sinti und Roma sprechen. Doch dank Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki weiß ich nun, dass es tatsächlich Sinti gibt, die finden, das Wort Zigeuner werde "völlig zu Unrecht" verbannt. Das schrieb die "Sinti Allianz Deutschland e.V." in einem Brief an Kubicki, den der FDP-Mann nach einer Antiziganismus-Debatte im Bundestag erhielt, wo im Frühjahr über just diese Frage gestritten wurde.

Im Brief heißt es: "Nicht die Sammelbezeichnung Zigeuner wird als diskriminierend und beleidigend empfunden, sondern die ausgrenzende Bezeichnung 'Sinti und Roma'." Mit ihr würden "12 Millionen verschiedenstämmige Zigeuner", die sich diesen Gruppen nicht zugehörig fühlten, tabuisiert.

Wer ein bisschen zum Thema recherchiert stellt fest, dass dieser Namensstreit schon eine Weile zwischen der zahlenmäßig offenbar eher kleinen Sinti-Allianz und anderen ethnischen Gruppen wogt. Ich persönlich werde sicherheitshalber bei meinem Embargo des Wortes "Zigeuner" bleiben.

Wer weiß, vielleicht kommt das Thema heute auf, wenn Bundespräsident Steinmeier auf einer Gedenkveranstaltung für die in der NS-Diktatur ermordeten Sinti und Roma auftritt.

Und wie es der Zufall will, finden Sie auf spiegel.de eine neue Kolumne unseres Gastautors Thomas Fischer, früher Richter am Bundesgerichtshof, der über die Diskriminierung der Sinti und Roma durch die Polizeiliche Kriminalstatistik schreibt:

Diskriminierung von Sinti und Roma: Ein Senator, seine Polizisten und 86 Trickdiebe

Verlierer des Tages...

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

... ist die Bürgerlichkeit der AfD. Heute wird wieder ein harter Tag für alle, die in der Alternative für Deutschland noch eine bürgerliche Kraft sehen. Meine Kollegin Ann-Katrin Müller hat ein weiteres Puzzleteil in der rechtsextremen Vergangenheit des AfD-Bundesvorstandes Andreas Kalbitz zutage gefördert.

Die Recherche werden wir ab heute Mittag auf spiegel.de veröffentlichen. So viel sei vorab verraten: Es wird eine Reise in Kalbitz' Jahre beim Militär sein. Und die Erkenntnisse dürften das Vertrauen in die Abwehrmechanismen der Bundeswehr gegen rechte Umtriebe nicht unbedingt stärken.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

US-Diplomat erhebt schwere Vorwürfe gegen Rudolph Giuliani : Bei seiner Anhörung im Rahmen der Ukraineaffäre warf George Kent nun Trumps privatem Anwalt vor, massiv gegen die US-Botschafterin in Kiew vorgegangen zu sein

: Bei seiner Anhörung im Rahmen der Ukraineaffäre warf George Kent nun Trumps privatem Anwalt vor, massiv gegen die US-Botschafterin in Kiew vorgegangen zu sein Michael Bloomberg will laut "New York Times" in US-Wahlkampf einsteigen : Die Demokraten seien nicht gut genug aufgestellt, um Donald Trump bei der Wahl 2020 zu schlagen, sagt der frühere Bürgermeister von New York. Nun plant er offenbar doch, sich selbst als Kandidat registrieren zu lassen

: Die Demokraten seien nicht gut genug aufgestellt, um Donald Trump bei der Wahl 2020 zu schlagen, sagt der frühere Bürgermeister von New York. Nun plant er offenbar doch, sich selbst als Kandidat registrieren zu lassen Anton Hofreiter kritisiert die Verteidigungsministerin für ihren Plan eines Nationalen Sicherheitsrats: Kramp-Karrenbauer reihe in den vergangenen Wochen "waghalsige, undurchdachte und uralte Ideen aneinander", sagt der Grünen-Fraktionschef

