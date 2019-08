heute beschäftigen wir uns mit den Sticheleien von Wolfgang Schäuble gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, einem Katastrophenszenario für die SPD und mit einem vergessenen Volk im Niemandsland.

Kramp-Karrenbauer - eine "Witzveranstaltung"?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer greift heute in den sächsischen Wahlkampf ein. Nicht mit unglücklichen Interviews (bis zum Redaktionsschluss dieser Lage tauchte jedenfalls kein neues auf), sondern physisch. Heute Nachmittag besucht sie die CO.DON.AG in der Leipziger BioCity. Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien, mit der defekte Knorpelschaden am Kniegelenk repariert werden können.

Bundestagpräsident Wolfgang Schäuble hat derweil deutlich gemacht, was er von Kramp-Karrenbauers jüngsten Äußerungen hält: nicht viel. In einem ihrer zahlreichen verunglückten Statements hatte die CDU-Chefin dem Ex- Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen einen Austritt aus der CDU nahegelegt. "Die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, gehört in den Bereich von Witzveranstaltungen", sagte Schäuble nun der "Bild"-Zeitung. "Warum sollte Herr Maaßen nicht CDU-Mitglied sein?" Ein Ex-Parteichef, der einer Nachfolgerin vorwirft, ihre Äußerungen seien im Bereich von Witzveranstaltungen? So etwas findet man bislang nicht mal in der SPD.

Vielleicht sollte Kramp-Karrenbauer in Leipzig mal nachfragen, ob körpereigene Zelltherapien auch für Volksparteien denkbar sind, die unter herben Verschleißerscheinungen leiden. Und falls ja, wer im Falle der CDU die Zellen spenden sollte: Kramp-Karrenbauer selbst? Friedrich Merz? Armin Laschet? Oder doch gleich eine Schocktherapie mit Hans-Georg Maaßen?

Nimmt die SPD die Fünf-Prozent-Hürde?

Nach einer Vorwahlumfrage der ARD kann die sächsische CDU immerhin vier Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Befragung im Vormonat zulegen und kommt auf 30 Prozent. Ihr Hauptkonkurrent, die AfD, sackt hingegen auf 24 Prozent. Sollte das Endergebnis ähnlich sein, würde wohl ausgerechnet Kramp-Karrenbauer davon profitieren, die in der sächsischen CDU eher als Klotz am Bein gesehen wird.

Die SPD nähert sich derweil zielstrebig der Fünf-Prozent-Hürde, von der sie jetzt nur noch zwei Prozentpunkte trennen. Und das ausgerechnet in Sachsen, wo am 23. Mai 1863 ihr Vorläufer, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, gegründet wurde.

In Brandenburg sieht es etwas besser aus für die Genossen. In der ARD-Umfrage kommen sie hier auf 22 Prozent und liegen damit gleichauf mit der AfD. Der Grünen-Hype hingegen scheint zumindest in Brandenburg vorerst gestoppt. Im Vergleich zur Umfrage im Vormonat verliert die Partei satte fünf Prozentpunkte und kommt nur noch auf zwölf Prozent.

Das vergessene Volk der Rohingya

Weitgehend unter dem Radar der modernen Aufmerksamkeitsökonomie spielt sich das Drama der Rohingya ab. 740.000 Mitglieder dieser ethnischen Minderheit flohen vor zwei Jahren aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch. Sie flohen vor Morden und Vergewaltigungen des Militärs und suchten Schutz in einem der ärmsten Länder der Welt. Das Flüchtlingslager, in dem die meisten von ihnen unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen, ist das größte der Welt.

Eigentlich hatten Myanmar und Bangladesch nun ein Abkommen zu ihrer Rückführung vereinbart. Doch kaum ein Rohingya ist bereit, die widrigen Umstände im Lager gegen erneuten Terror einzutauschen, den sie in Myanmar befürchten.

Die Rohingya, ein fast vergessenes Volk, sind zum Spielball zweier Länder geworden. Es wäre Zeit, dass nicht nur idealistische Hilfsorganisationen Empathie für diese Minderheit zeigen, sondern auch machtvollere Akteure. Die Europäische Union um Beispiel.

Die Trump-Agenda von Biarritz

Morgen beginnt der G7-Gipfel der großen Industriestaaten im französischen Biarritz. Gastgeber Emmanuel Macron hat schon heute gut zu tun. Er trifft ein Beratungsgremium für die Gleichheit von Frauen und Männern und spricht mit Vertretern von NGOs und Unternehmen über Umweltschutz und den Kampf gegen Ungleichheit in der Welt. Es sind die große, hehre Themen, die am Vortag des Gipfels im Zentrum stehen.

Sobald der echte Gipfel beginnt, werden dann jene Themen auf der Agenda stehen, die vor allem US-Präsident Donald Trump der Welt aufzwingt: Der Handelsstreit mit China etwa, oder der Konflikt mit Iran nach der Aufkündigung des Atom-Deals durch Trumps Administration.

Vergleicht man die Themen des Vortags mit denen des eigentlichen Gipfels kann man wehmütig werden: Welch große Probleme die großen Sieben angehen könnten, wenn sie sich den wirklich relevanten Fragen und nicht Trumps Fragen widmen könnten.

Gewinnerin des Tages...

... ist die Frau unseres Kolumnisten Samer Tannnous, der pointiert von seinem Alltag als Syrer in Rotenburg (Wümme) berichtet. Tannnous' Frau wird bald die Führerscheinprüfung ablegen. Wenn sie besteht, will ihr Mann künftig auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. "Ich fühle mich an dieser Stelle sehr fortschrittlich und gut integriert, gerade weil in diesem Land so viel Wert auf Gleichberechtigung gelegt wird", schreibt Tannnous. "Jetzt muss ich mir nur noch das Meckern abgewöhnen." Er sei sehr stolz auf seine Frau. In der syrischen Gesellschaft bedeute es einen deutlichen Statusgewinn, wenn eine Frau ein Auto fährt. "Es sendet das Signal an die Umwelt, dass es sich hier um eine starke und selbstbewusste Frau handelt."

Macron sieht Regenwaldbrände als "internationalen Notfall" : Damit sorgt er bei Brasiliens Präsident für reichlich Unmut

: Damit sorgt er bei Brasiliens Präsident für reichlich Unmut Mehrere Tote bei Unwettern in Polen : Im Tatragebirge wurden Touristen von den Blitzen überrascht - ein Einschlag erwischte offenbar eine ganze Gruppe

: Im Tatragebirge wurden Touristen von den Blitzen überrascht - ein Einschlag erwischte offenbar eine ganze Gruppe YouTube löscht Kanäle mit Hongkong-Verbindung: Eine klare Schuldzuweisung vermeidet der Konzern - aber wer dahintersteckt, dürfte klar sein

